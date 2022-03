Pizza i lody Joe Bidena, żelki Reagana, brokuły Obamy, czyli co jadają amerykańscy prezydenci

- Naszą pizzę! (śmiech) Nie byłam zdziwiona, bo takie rzeczy nie dzieją się spontanicznie. Tu nie ma miejsca na przypadek. Służby Bidena na pewno wcześniej wiedziały, że pizza z Głogowa Małopolskiego została zamówiona dla amerykańskich żołnierzy, że tak ich karmią. Pizza z pepperoni jest w Stanach Zjednoczonych znana. Co najwyżej prezydent mógł być zaskoczony ostrym jalapeno. Te papryczki trochę go „zabiły”. (śmiech)

- Nasi politycy często sprawiają wrażenie, jakby nie jedli, tylko unosili się nad ziemią. Czasem zjedzą jakąś kiełbasę na dożynkach czy jakimś wiecu, ale to rzadkość. A pizza zjedzona przez Joe Bidena to po prostu dobry, niewymuszony PR. Na takiego polityka patrzy się z uśmiechem, bez względu na to, czy się go popiera, czy nie.

Joe Biden jest raczej znany ze swojej słabości do lodów. Jaki smak lubi?

- Widzieliśmy to podczas kampanii wyborczej w USA. Kiedyś przedstawił się nawet słowami: "I am Joe Biden and I love ice cream". Jedna z firm nazwała jego imieniem swoje lody, bo prezydent pojawił się w ich lodziarni. To lody w wafelku z solonymi orzeszkami i dodatkiem czekolady.