Polka na obczyźnie. Nati z Okinawy poleca przysmaki kuchni japońskiej. Zobacz jej przepis na tradycyjne danie z marchewką w roli głównej

- Tak, ale nie zawsze. Moja kuchnia na pewno nie jest w stu procentach kuchnią japońską. Od kiedy zaczęłam swoją kulinarną przygodę, lubię eksperymentować, mieszać smaki, często muszę improwizować, gdy w lodówce pustki, a do sklepu już nie dam rady wyskoczyć. Dlatego mój styl określiłabym jako Nati fusion, japońskie składniki vs polska głowa. Przed założeniem rodziny na Okinawie, nie gotowałam dużo, więc można powiedzieć, że nauczyłam się to robić dopiero tutaj. Uczyła mnie teściowa, mąż i koleżanki, jest to więc w dużej mierze tradycyjna, lokalna kuchnia domowa. W japońskich sklepach europejskie składniki, jak ser, masło, czy nawet buraki, potrafią być bardzo drogie, głównie pracuję więc z lokalnymi produktami - mam w końcu do wykarmienia pięcioosobową rodzinę. W domu często gotujemy też po chińsku, ponieważ mój mąż osiem lat spędził w Chinach i wiele przepisów znam od niego. Sama jestem wielką fanką chińskiej kuchni oraz kuchni koreańskiej, ponieważ spędziłam sześć miesięcy w Seulu.