Polska biżuteria. Kolczyki z pierogami, naszyjnik z oscypkiem i pierścionek z rogalikiem. Ten wzór zdobywa nagrody!

Czym jest nagroda Must have?

Biżuteria ze Śląska

Katarzyna Herman jest z zawodu złotniczką z Sosnowca. Pierwszym projektem biżuteryjnym nawiązującym do polskiego jedzenia były kluski śląskie w 2017 roku. Choć w podcaście Małgorzaty Zmaczyńskiej pod tytułem „O złotych pierogach do schrupania i miłości do śląskiej rolady. Jak powstaje biżuteria w kształcie jedzenia? Hetman Jewelry” zaznaczyła, że nie chciałaby być panią tylko od jedzenia. Poza kolekcją kulinarną tworzy też biżuterię nawiązującą do Śląska np.: szybu kopalnianego, chorzowskiej żyrafy, katowickiego Spodka i katowickich kielichów.

Złote pierogi i naszyjnik z faworkiem

Plebiscyt Must have tworzony jest od 2011 roku przez Łódź Design Festival. Od początku istnienia nagrody wyróżnia się najlepsze polskie wdrożenia pochodzące od polskich projektantów i producentów. Znak jakości nadawany jest nieodpłatnie. Polskie firmy mogą posługiwać się nim w kraju i za granicą. Celem wyróżnienia Must Have jest popularyzowanie dobrego polskiego designu. W ten sposób promuje się polski biznes oraz innowacyjnych projektantów. To także jedyna w swoim rodzaju rekomendacja konsumencka oraz najbardziej medialne wydarzenie w polskim designie. Od 2011 roku wyróżnienie otrzymało aż 733 produktów. Wyróżnione projekty mogą liczyć między innymi na wzmocnienie promocji marketingowej.