Pożar samochodu. Uwaga! Te usterki mogą do niego doprowadzić

Wyciek paliwa

Przegrzanie

Benzyna ulega samozapłonowi w temperaturze około 300°C, płyn hamulcowy w około 280°C, a olej automatycznej skrzyni biegów ulega samozapłonowi w temperaturze około 320°C. Oznacza to, że mogą one zapalić się spontanicznie bez iskry. Przyczyny przegrzania obejmują uszkodzony przekaźnik i wentylator chłodnicy, nieszczelną chłodnicę lub wadliwą pompę cieczy chłodzącej.

Wadliwa elektryka

Źle wykonane lub luźne okablowanie mogą wywołać iskrę i spowodować pożar. Innym powodem jest przeciążenie prądem. Czasami, gdy bezpiecznik się przepali, złym rozwiązaniem jest zastąpienie go bezpiecznikiem o wyższym prądzie znamionowym. Powoduje to przeciążenie prądowe, które może stopić izolację przewodu i stać się zagrożeniem pożarowym.

Źle zamontowane akcesoria

Wyciek oleju silnikowego

Mimo, że olej silnikowy nie pali się łatwo, to gdy wycieknie do bardzo gorącego kolektora wydechowego, spala się i może doprowadzić do pożaru.

Wypadek drogowy

„Zaniedbania zwykle prowadzą do częstszego występowania usterek, co może powodować samozapłon samochodu. Dokładny przegląd auta powinien polegać nie tylko na wymianie opon, sprawdzeniu stanu płynu chłodzącego i hamulcowego, amortyzatorów, hamulców, czy wymianie filtrów powietrza oraz paliwa, ale powinien obejmować również sprawdzenie układu paliwowego i elektrycznego. Niestety, jeśli samochód się zapali, uratowanie go jest często bardzo trudne lub wręcz niemożliwe ze względu na krótki czas niezbędny do rozpoczęcia akcji gaśniczej” – powiedziała Karolína Topolová, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

W obecnych temperaturach samochód może stanowić poważne zagrożenie pożarowe. Przy temperaturze zewnętrznej 35 stopni Celsjusza wnętrze zaparkowanego na słońcu samochodu może w ciągu godziny nagrzać się do 47 stopni. Niektóre elementy wnętrza mogą osiągać nawet znacznie wyższe temperatury – na przykład fotele do 51 stopni, kierownica 53, a deska rozdzielcza do 69 stopni. Wtedy w samochodzie może dojść do eksplozji lub samozapłonu różnych przedmiotów, takich jak zapalniczka czy wkład z odświeżaczem powietrza.