Prawo jazdy. Obowiązkowa wymiana praw jazdy. Czy każdy straci bezterminowe uprawnienia?

Dla kierowców posiadających bezterminowe prawo jazdy mamy dwie wiadomości: będą musieli wymienić prawo jazdy, ale nie ma powodu do pośpiechu.

Po upływie okresu, na jaki został wydany dokument prawa jazdy, konieczna jest jego wymiana, jednak uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają. Utrata ważności to jeden z powodów obok m.in. zmiany nazwiska, w którym trzeba dokonać wymiany prawa jazdy. Od 19 stycznia 2013 roku w Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Najdłuższy termin ważności tego dokumentu to obecnie 15 lat. Warto zaznaczyć, że w przypadku przeciwwskazań medycznych takich jak np. duża wada wzroku, prawo jazdy może mieć znacznie krótszy okres ważności.

Obowiązkowa wymiana bezterminowego prawa jazdy

Kierowcy posiadający prawo jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r. będą musieli wymienić dokument od 2028 do 2033 r. Obowiązek dotyczy bowiem wymiany praw jazdy wydanych do dnia 18 stycznia 2013 r. Obowiązuje zasada minimum 20 lat. Jeśli kierowca posiada prawo jazdy wydane tego dnia, to musi je wymienić w styczniu 2033. Jeśli prawo jazdy wydano np. 11 lutego 2011 roku, to trzeba go wymienić do 11 lutego 2031 r.

Przy wymianie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T nie trzeba przechodzić dodatkowych badań lekarskich, chyba że prawo jazdy zostało wydane na czas określony ze względu na ograniczenia zdrowotne. Badania będą musiały przechodzić natomiast osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E. W takim przypadku dokument jest ważny przez 5 lat.

Uprawnienia a ważność dokumentu

Uprawnienia i ważność dokumentu to dwa osobne pojęcia. Jeśli ktoś jest nowym kierowcą to obecnie uprawnienia otrzyma na 15 lat. Oznacza to, że po upływie tego czasu należy zgłosić się na badanie w celu przedłużenia ważności uprawnień. Jeśli posiadamy bezterminowe prawo jazdy, ale dziś zdamy egzamin na nową kategorię, to na nową kategorię dostajemy ważność 15 lat.

Jak wymienić prawo jazdy?

W wydziale komunikacji trzeba złożyć wniosek o wydanie dokumentu. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego, starego prawa jazdy oraz załączenie do wniosku fotografii o wymiarach 35 x 45 mm. Sam koszt wymiany to 100,50 zł.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!