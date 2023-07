Rak jelita grubego to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Nie odkładaj badań na później. Na kolejne może nie być okazji OPRAC.: Redakcja

3198 Małopolan skorzystało z programu badań przesiewowych raka jelita grubego w pierwszym półroczu. Są one realizowane w 25 różnych placówkach. W ramach programu profilaktyczną kolonoskopię mogę wykonać osoby w wieku 50-65 lat oraz młodsze, jeśli ich najbliżsi krewni chorowali na ten rodzaj raka 123rf

Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych w naszym kraju. Z Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że w 2020 r. zachorowało na niego ponad 16 tys. Polaków. Choroba najczęściej rozwija się ze zmian łagodnych – tzw. polipów. Może to trwać nawet kilkanaście lat. Profilaktyczna kolonoskopia daje szansę na wykrycie niepokojących zmian, kiedy nie dają one jeszcze niepokojących objawów i – o ile to możliwe – ich usunięcie.