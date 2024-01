Renault Espace 1.2 E-Tech Full Hybrid 200 KM. Nadwozie i wnętrze cz.1

Kolejnym modelem w naszej redakcji, któremu uwazniej się przyglądamy jest Renault Espace, czyli nowa interpretacja rodzinnego auta, opcjonalnie 7-osobowego, z dość nietypowym zespołem napędowym. Czy silnik 1.2 poradził sobie z tak dużym autem i kompletem pasażerów? Jak z praktycznością wnętrza? Czy cała rodzina będzie podróżować tym autem w należytym komforcie? Sprawdziliśmy to podczas naszego testu.

Renault Espace E-Tech. Stylistyka nadwozia

Kolejnym modelem w naszej redakcji, któremu uwazniej się przyglądamy jest Renault Espace, czyli nowa interpretacja rodzinnego auta, opcjonalnie 7-osobowego, z dość nietypowym zespołem napędowym. Czy silnik 1.2 poradził sobie z tak dużym autem i kompletem pasażerów? Jak z praktycznością wnętrza? Czy cała rodzina będzie podróżować tym autem w należytym komforcie? Sprawdziliśmy to podczas naszego testu. Kamil Rogala Nowy Espace to zupełnie inny samochód niż poprzednia generacja tego modelu. Moim zdaniem ma więcej wspólnego z Koleosem niż z oryginalnym, choć niebanalnym Espace’em. Nie da się ukryć, że auto utraciło trochę charakteru, stało się bardziej typowe, odrobinę ślepo podążające za obecną modą, ale z drugiej strony muszę przyznać, że zarówno rewelacyjnie wyglądające Megane E-Tech, jak i nowy Austral i Espace tworzą świetny zespół. Nowy Espace prezentuje się znakomicie, zwłaszcza w wersji Esprit Alpine z matowym lakierem (do testu dostaliśmy jednak ciemnoniebieskie, bardziej eleganckie Espace w wersji Iconic) robi wrażenie. Poza tym, jeśli wcześniejsze generacje były kojarzone głównie z minivanami, to nowa wersja to po prostu SUV z 18-centymetrowym prześwitem, podobnie jak Skoda Kodiaq, Kia Sorento czy Volkswagen Tiguan Allspace. Kolejnym modelem w naszej redakcji, któremu uwazniej się przyglądamy jest Renault Espace, czyli nowa interpretacja rodzinnego auta, opcjonalnie 7-osobowego, z dość nietypowym zespołem napędowym. Czy silnik 1.2 poradził sobie z tak dużym autem i kompletem pasażerów? Jak z praktycznością wnętrza? Czy cała rodzina będzie podróżować tym autem w należytym komforcie? Sprawdziliśmy to podczas naszego testu. Kamil Rogala To naprawdę ładne auto i w odpowiedniej konfiguracji (jak wspomniana Esprit Alpine z matowym lakierem i 20-calowymi felgami ma sportowe aspiracje, ale Iconic spełni wymagania poszukujących eleganckiego wyglądu) będzie się wyróżniać na tle konkurencji. Nasza odmiana Iconic posiadała ładny, ciemnoniebieski lakier i sporo lakierowanych na czarno dodatków, o które… trzeba odpowiednio zadbać. Częste mycie na myjniach automatycznych i/lub szorowanie brudną szczotką na myjniach „bezdotykowych” dość szybko pozbędą się połysku z tych elementów. Dość ciemne i eleganckie nadwozie skutecznie przełamują chromowane dodatki w przednim grillu, na tylnym zderzaku oraz bardzo ładnie zaprojektowane felgi. Dodatkowo ciemny lakier tworzy idealne tło dla ładnych świateł przednich z interesującą grafiką LED oraz tylnych kloszy, które także posiadają misternie zaprojektowaną grafikę świetlną. Liczne przetłoczenia np. nad nadkolami czy przy drzwiach sprawiają, że Renault Espace prezentuje się okazale, odrobinę muskularnie i rzuca się w oczy na ulicy. A co znajdziemy we wnętrzu?

Renault Espace E-Tech. Wnętrze i wyposażenie

Kolejnym modelem w naszej redakcji, któremu uwazniej się przyglądamy jest Renault Espace, czyli nowa interpretacja rodzinnego auta, opcjonalnie 7-osobowego, z dość nietypowym zespołem napędowym. Czy silnik 1.2 poradził sobie z tak dużym autem i kompletem pasażerów? Jak z praktycznością wnętrza? Czy cała rodzina będzie podróżować tym autem w należytym komforcie? Sprawdziliśmy to podczas naszego testu. Kamil Rogala Mówi się, że Espace to o rozmiar większy Austral. Coś w tym jest, ale trzeba przyznać, że oba auta prezentują się po prostu bardzo dobrze. Podobnie jest we wnętrzu - tutaj deska rozdzielcza została prawie całkowicie skopiowana z Australa, czyli mamy panel z dwoma ekranami, dobrze dobrane materiały i faktury, ciekawy schowek w środkowej części z przesuwanym uchwytem i ładowarką indukcyjną (świetne rozwiązanie) itp. Jakość materiałów jest w porządku, nic nie skrzypi, a komfort podróży nawet na długich dystansach jest bez zarzutu. Kolejnym modelem w naszej redakcji, któremu uwazniej się przyglądamy jest Renault Espace, czyli nowa interpretacja rodzinnego auta, opcjonalnie 7-osobowego, z dość nietypowym zespołem napędowym. Czy silnik 1.2 poradził sobie z tak dużym autem i kompletem pasażerów? Jak z praktycznością wnętrza? Czy cała rodzina będzie podróżować tym autem w należytym komforcie? Sprawdziliśmy to podczas naszego testu. Kamil Rogala Zazwyczaj samochody z każdą kolejną generacją stają się większe, ale w przypadku szóstej generacji Renault Espace jest inaczej. Najnowszy model jest zdecydowanie mniejszy od poprzednika, ale dzięki zoptymalizowanej przestrzeni wewnętrznej, oferuje więcej miejsca dla pasażerów. Nowa generacja Espace została skonstruowana na modułowej platformie CMF-CD, wyposażonej w przedłużony moduł centralny i tylny. Mimo że samochód jest krótszy o 14 cm w porównaniu do poprzedniej generacji, otrzymujemy dłuższe wnętrze sięgające nawet 2,48 m do trzeciego rzędu siedzeń. Jest to szczególnie korzystne dla pasażerów w drugim rzędzie, gdzie przestrzeń na wysokości kolan wynosi 321 mm. W połączeniu z możliwością przechylenia oparcia do 31°, zapewnia to wyjątkowy komfort siedzenia. Dodatkowo, gdy środkowe siedzenie nie jest zajęte, pasażerowie mają dostęp do centralnego podłokietnika z dwoma uchwytami na kubki.

Oprócz tego, aby zapewnić optymalne wykorzystanie przestrzeni wnętrza i wygodę podróżowania dla osób o różnych wzrostach, nowy Espace został po raz pierwszy wyposażony w drugi rząd siedzeń, który składa się z dwóch niezależnych części (w układzie 1/3) i może być dowolnie przesuwany na odcinku aż 220 mm. Dzięki temu w skrajnych pozycjach można zwiększyć przestrzeń na wysokości kolan do 321 mm, co stanowi największą dostępną przestrzeń na rynku lub zwiększyć pojemność bagażnika do 777 l (według standardu VDA) w wersji 5-miejscowej. W konfiguracji 7-miejscowej bagażnik ma symboliczną pojemność 159 litrów, ale wciąż oferuje wystarczającą przestrzeń np. na kilka plecaków szkolnych czy torby z zakupami. Podróżowanie z wykorzystaniem trzeciego rzędu siedzeń z maksymalnie przesuniętą do tyłu kanapą jest raczej niemożliwe, ale wciąż mamy dość duże pole manewru i możliwości przesuwania kanapy wg. potrzeb. A jeśli ktoś chce wybrać się na wakacje z kompletem pasażerów, zawsze może wykorzystać bagażnik dachowy. Coś za coś. O wrażeniach z jazdy, spalaniu, danych technicznych, cenach i wyposażeniu napiszemy w kolejnych częściach.

Wideo W Brzesku planowane jest wprowadzenie 30 minut darmowego parkowania