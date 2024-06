Rodzaje tuningu samochodów. Czym jest tuning wizualny, tuning mechaniczny i akustyczny?

Wielu kierowców tuning samochodu kojarzy z zamontowaniem spojlerów, chromowanych nakładek na końcówkę wydechu, czy też przyciemnieniem szyb. To pojęcie jednak znacznie szersze, które może znacząco wykraczać tylko poza zmiany wizualne pojazdu.

Czym jest tuning samochodu?

Tuning z języka angielskiego oznacza strojenie. Tuning w odniesieniu do samochodów możemy zdefiniować jako zmianę standardowego wyglądu samochodu i jego fabrycznych parametrów technicznych. Ma to na celu stworzenie oryginalnego egzemplarza danego modelu, dostosowanego do gustu właściciela. Tuning obejmuje zarówno niewielkie wizualne modyfikacje, jak również przebudowywanie całej karoserii auta czy też modyfikacje mechaniczne z wymianą na mocniejszy silnik włącznie.

Tuning samochodu. Tak to się zaczęło

Historia tuningu jest niewiele młodsza od historii samego samochodu. W 1895 r. bankier Mr. Stone z Teksasu poprosił nowojorskich elektroinżynierów J.A. Barretta i A.F. Perreta, żeby przerobili jego pojazd marki Baker & Elberg Electric. Nie wiemy dokładnie jakie modyfikacje wprowadzono, bo pojazd przypominający dorożkę nie zachował się do naszych czasów.

Wkład w historię tuningu wniosły także Hot Rody. To seryjne pojazdy produkowane w czasach prohibicji w USA, które przemytnicy alkoholu modyfikowali tak, aby szybciej uciekać przed funkcjonariuszami.

W historii zapisały się również Low Ridery, czyli maksymalnie obniżone auta. Zaczęły się pojawiać w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 40. i 50. Największą popularnością cieszyły się w latach 80. i 90 a wszystko za sprawą teledysków raperów. W latach 90. tuning najlepiej rozwijał się w Japonii. To kolebka driftu, a co za tym idzie również wszelkich modyfikacji. To właśnie z Japonii wywodzą się m.in. szerokie spoilery i poszerzane nadkola.

Tuning wizualny (optyczny)

Tuning wizualny jak wskazuje nazwa ma na celu zmianę wyglądu pojazdu. Niektóre elementy tuningu mechanicznego są jednocześnie elementami tuningu optycznego (np. alufelgi). To szybki sposób na wyróżnienie swojego pojazdu z tłumu. Właściciele często decydują się m.in na: na wymianę felg, obniżenie zawieszenia, przyciemnienie szyb oraz dołożenie dokładek i spoilerów.

Carlex Design Tuning optyczny służy m.in. podkreśleniu wyższych parametrów pojazdu, a także podniesieniu komfortu jazdy. Tuning optyczny jest przeciwieństwem mechanicznego, gdyż albo nie prowadzi do polepszenia osiągów pojazdu, alb osiągi pogarsza. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór elementów. Przykładowo dobranie zbyt dużych felg, a tym samym szerokich opon, do samochodu o słabych osiągach nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Właściciele często decydują się m.in na: na wymianę felg, obniżenie zawieszenia, przyciemnienie szyb oraz dołożenie dokładek i spoilerów. Pamiętajmy, że zmodyfikowany samochód musi przejść przegląd techniczny jeżeli ma być dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.

Tuning mechaniczny

Pod pojęciem tuningu mechanicznego kryją się wszelkie modyfikacje silnika, układu napędowego, paliwowego i podwozia pojazdu, dzięki którym osiąga się polepszenie parametrów technicznych i właściwości jezdnych. Modyfikacje układu napędowego i paliwowego mają na celu uzyskanie większej mocy, większego momentu obrotowego. Dzięki temu poprawiają się osiągi pojazdu. Tego typu modyfikacje to m.in. wymiana tłoków i korbowodów na bardziej wytrzymałe umożliwiające uzyskanie większej mocy i momentu obrotowego

montaż intercoolera

wymiana skrzyni biegów

wymiana wałka rozrządu na sportowy

wymiana gaźnika

zastosowanie filtra powietrza o zwiększonej przepustowości

zmiana faz rozrządu

zastosowanie wysokoenergetycznych świec zapłonowych

zamontowanie turbosprężarki

Modyfikacje podwozia mają na celu osiągnięcie lepszej przyczepności pojazdu. Mogą to być na przykład: wzmocnione hamulce,

alufelgi,

obniżenie i zmiana parametrów zawieszenia

wymiana mechanizmu różnicowego na mechanizm o podwyższonym współczynniku tarcia dla poprawy sterowności samochodu Na montażu lepszych amortyzatorów i sprężyn, stabilizatorów oraz rozpórek usztywniających nadwozie powinni zdecydować się Ci, którzy chcą poprawić prowadzenie pojazdu. Masz już turbo? Warto rozważyć montaż intercoolera o zwiększonej wydajności, który obniży temperaturę powietrza w układzie dolotowym silnika. Pod pojęciem tuningu mechanicznego kryją się wszelkie modyfikacje silnika, układu napędowego, paliwowego i podwozia pojazdu, dzięki którym osiąga się polepszenie parametrów technicznych i właściwości jezdnych. Lexus Nieprzemyślany tuning mechaniczny może dać zupełnie odmienny rezultat. Na przykład samo obniżenie zawieszenia przez skrócenie sprężyn powoduje zmianę geometrii zawieszenia, przez co mimo obniżenia środka ciężkości spada przyczepność na zakrętach! Źle dobrany i źle ustawiony spojler również obniża osiągi pojazdu. Zanim zabierzemy się za modyfikacje trzeba rozważyć, czy rzeczywiście w przypadku naszego pojazdu, mają one sens.

W odróżnieniu od tuningu optycznego, mechaniczny jest dużo bardziej skomplikowany, pracochłonny i droższy. Kiedy zmieniamy wygląd naszego auta możemy skupiać się na jego pojedynczych elementach pomijając inne. Tymczasem przeróbek mechanicznych nie można dokonywać niezależnie od siebie i często jedna wymusza kolejne. Wszystkie elementy muszą bowiem ze sobą ściśle współpracować, bo inaczej nie tylko nie będziemy zadowoleni z efektów tuningu, ale też zbyt długo nie nacieszymy się samym autem. I tak jak w przypadku innych rodzajach tuningu, także w tuningu mechanicznym jeśli samochód ma być przeznaczony do użytku na drogach publicznych, to modyfikacje muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pamiętajmy również, że w przypadku samochodów przeznaczonych do udziału w różnego rodzaju zawodach i seriach zakres modyfikacji bardzo często ograniczony jest regulaminem.

Tuning wnętrza samochodu

Zmiany mogą dotyczyć nawet najmniejszych elementów, by zostały już zaklasyfikowane jako tuning.

W przypadku wnętrza samochodu mamy dość duże pole do popisu. Można zmienić fotele, wykończenie, zamontować car audio czy elektronikę i dodatkowe oświetlenie. Ciekawym rozwiązaniem są chociażby listwy LED, oferujące możliwość zmiany koloru światła. W tym przypadku ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia (i oczywiście przepisy). Carlex Design Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia (i oczywiście przepisy). Część właścicieli decyduje się na delikatną kosmetykę kształtu kierownicy, ale są też tacy którzy stawiają na całkowitą zmianę geometrii górnej części. A co jeszcze zrobi wrażenie? Może to być m.in. dodanie do zegarów aluminiowych lub chromowanych ramek.

Jeśli zależy nam na efektach wizualnych, to warto zainteresować się tuningiem tapicerki. Nieco sportowego sznytu można dodać decydując się na specjalne pokrowce. Na tym nie koniec. Fabryczne pedały można wymienić na aluminiowe odpowiedniki.

Tuning elektroniki

Tuning elektroniki (chiptuning) dotyczy zmian oprogramowania elektronicznego modułu sterowania silnika.

Producenci samochodów często pozostawiają w silnikach duży zapas wielu parametrów po to, aby „uwalniać” je w nowszych modelach czy też dopasowywać do wyposażenia, wielkości, czy też masy konkretnego modelu. Dokładnie ten sam silnik może mieć aż kilka różnych wartości mocy i momentu obrotowego. Stosując chiptuning, czyli modyfikację fabrycznego oprogramowania komputera sterującego silnikiem mamy możliwość regulacji i wydobycia „ukrytych” parametrów w dużym zakresie. ZOBACZ TAKŻE: Janusze tuningu znów dają znać o sobie! Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu! Dzięki zmianom oprogramowania można zmienić: prędkość maksymalną

maksymalne obroty silnika

ciśnienie doładowania

Stosunek paliwa do powietrza

kąt zapłonu

kąt i czas wtrysku W internecie specjalistów oferujących usługę chiptuningu jest bardzo dużo. Trzeba jednak wiedzieć, że operacja modyfikacji sterownika silnika nie jest prosta i źle wykonana zazwyczaj przynosi więcej szkody niż pożytku. Nie dajmy się zwieść zapewnieniom, że chiptuning można poprawnie zrobić na parkingu przy centrum handlowym za 200 – 300 złotych, bowiem bez profesjonalnego zaplecza technicznego i fachowej wiedzy mechanika można szybko doprowadzic do dużych wydatków.

Poprawnie wykonana modyfikacja polega na precyzyjnym dopasowaniu pracy silnika w taki sposób, aby nie był przeciążony. Wszystkie podzespoły pojazdu tworzą jedną, precyzyjnie współpracującą ze sobą całość. Źle działający jeden element najczęściej powoduje uszkodzenia pozostałych i ze zbyt „wyżyłowanym” silnikiem po chiptuning może sobie nie poradzić przeniesienie napędu, co wiąże się z dużym ryzykiem jego uszkodzeń. Dlatego doświadczony mechanik wie, że należy mieć duże wyczucie, w których modelach i w jakim stopniu można dokonać modyfikacji, a w których elementy zaprojektowane są „na styk” i nie można ingerować w fabryczne ustawienia. Poprawnie wykonana modyfikacja polega na precyzyjnym dopasowaniu pracy silnika w taki sposób, aby nie był przeciążony. Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press Ze względu na specyfikę chiptuningu nie wszystkie jednostki napędowe mogą być jemu poddane. Nie nadają się silniki starszej generacji z lat 80. i początku 90. ubiegłego wieku, ponieważ w większości przypadków są to konstrukcje mechaniczne pozbawione elektroniki. Łatwo to rozpoznać po tym, czy linka gazu podłączona jest bezpośrednio do pompy wtryskowej. Jeśli tak jest to oznacza, że jest to zupełnie mechaniczne sterowanie. W pojazdach, w których pedał gazu jest elektryczny tzw. driver – by – wire to gwarancja, że silnikiem steruje komputer i zmiana oprogramowania jest jak najbardziej możliwa

Tuning akustyczny

Pod pojęciem tuningu akustycznego kryją się modyfikacje wpływające na brzmienie naszego pojazdu. Jednym z najpopularniejszych sposobów na taki tuning samochodów jest aktywny wydech. Pod pojęciem tuningu akustycznego kryją się modyfikacje wpływające na brzmienie naszego pojazdu. Chevrolet Za pomocą specjalnych przepustnic następuje tuning aut, który wydatnie zmienia jego brzmienie w momencie, kiedy następuje zwiększenie mocy. Lepsze brzmienie można uzyskać także w sposób elektroniczny. Polega on na zamontowaniu głośnika, który integruje się z najważniejszymi podzespołami pojazdu.

