Roślina, która uciekła z plantacji. Barszcz Sosnowskiego nadal groźny i nadal ucieka

Wkrótce okazało się, że krowy niechętnie biorą się za heracleum, mleko ma nienaturalny smak, a roślina parzyła pracowników. Nikt jednak nie śmiał przerwać eksperymentów. Kres próbom położył dopiero rok 1980.

- Nadal uważam, że to wartościowa roślina - broniła eksperymentu kilka lat temu w prasie botaniczka, która zajmowała się badaniami nad barszczem w Polsce. - Nazywaliśmy heracleum polityczną rośliną. Gierek przywiązywał do hodowli heracleum olbrzymią wagę. Pod presją zmuszano dyrektorów PGR do sadzenia nieprzebadanej rośliny. Placówki doświadczalne kilkakrotnie zawyżały plony, by udowodnić przydatność barszczu - twierdził dawny pracownik Ministerstwa Rolnictwa.