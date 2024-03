Rowery. Grzywna 1500 złotych za jazdę bez uprawnień? Tak, ale...

Strażnicy miejscy mogą teraz ukarać mandatem w wysokości do 200 złotych osoby jeżdżące rowerem czy hulajnogą bez uprawnień. Natomiast jeśli sprawca nie przyjmie mandatu, po sporządzeniu notatki służbowej sprawa trafi do sądu, który może ukarać sprawcę karą grzywny do 1500 złotych.

Dzieci do lat 10 mogą poruszać się -zgodnie z prawem - na rowerach i hulajnogach wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Natomiast osoby od 10. do 18. roku życia muszą mieć przynajmniej kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii A1, AM, B1 lub T. Natomiast osobom pełnoletnim wystarczy dowód osobisty.

I tu pojawia się problem. Bowiem strażnicy miejscy nie mają dostępu do… bazy danych informujących o prawach jazdy. Mają do nich dostęp wyłącznie policjanci i to tylko do danych o uprawnieniach kategorii: A1,AM,B1 lub T. Zatem za każdym razem straż miejska musi zwracać się do policji z prośbą o weryfikację, czy dana osoba legitymuje się którąś z kategorii prawa jazdy.

Policjanci nie mają za to dostępu do informacji o wydanych kartach rowerowych (nie ma takiej bazy), zatem strażnicy miejscy nie są w stanie sprawdzić, czy rowerzysta ma kartę rowerową czy nie.

I – teoretycznie – w takim wypadku strażnicy nie mogą wystawić mandatu za brak uprawnień do kierowania rowerem, bo nie są w stanie ustalić czy rowerzysta dysponuje takimi uprawnieniami czy też nie.

Można oczywiście odmówić przyjęcia mandatu, ale wtedy sprawa może zostać skierowana do sądu, a tu grzywna może wynieść i 1500 złotych.