Rusza Restaurant Week 2022 w Polsce. Sprawdź ceny, restauracje, menu i jak rezerwować

Restaurant Week to wydarzenie kulinarne, które zachęca do wypróbowania apetycznych potraw w wyjątkowych cenach. Na gości spragnionych niezwykłych doświadczeń restauracyjnych czeka popisowe trzydaniowe menu za 59 złotych od osoby, złożone z przystawki, dania głównego i deseru. Potrawy dostępne są spoza karty. Do tego przewidziano prezenty od partnerów festiwalu. Można też skorzystać z festiwalowego drinka Martini Fiero & Kinley Tonic Water. Konsumpcja jedzenia podczas festiwalu zaplanowana jest na 90 minut. Festiwal zapewnia posiłki:

wegetariańskie,

wegańskie,

mięsne

i rybne.