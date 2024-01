Samochód elektryczny. Tak niskie temperatury wpływają na zasięg pojazdu

Na początku stycznia 2024 r. Norweska Federacja Samochodowa wydała ostrzeżenie dla właścicieli elektryków: zaleciła, by w związku ze spadkiem temperatury przekraczającym -20 st. C, wzięli oni pod uwagę, że zasięg ich pojazdu może być mniejszy nawet o połowę. W tym roku pogoda nie rozpieszcza kierowców także w Polsce. Dlatego norweskie wytyczne można uznać za aktualne także na polskich drogach. Eksperci multiporównywarki rankomat.pl sprawdzili, jak popularne nad Wisłą modele samochodów eklektycznych mogą zachowywać się podczas ujemnych temperatur oraz jakich strat na zasięgu podczas mroźnej pogody powinni spodziewać się ich właściciele.

Mróz kontra zasięg. Ile przejedzie elektryk zimą?

Na podstawie kalkulacji OC eksperci rankomat.pl wytypowali pięć modeli samochodów elektrycznych, które najczęściej zgłaszano do obowiązkowego OC w 2023 roku. Te pojazdy to: Tesla Y, Tesla 3, Nissan Leaf, Tesla S oraz Tesla X. Ich zasięg – jak wynika z danych firmy Reccurent Auto, zajmującej się testowaniem samochodów elektrycznych – podczas mroźnych dni może być niższy nawet o 30%.

Najmniejszy spadek zasięgu przy minusowych temperaturach zanotowano w przypadku Tesli Y, Tesli S oraz Tesli X – każdy z tych pojazdów w warunkach zimowych tracił ok. 24% swojego zasięgu. Nieco większą stratę odnotowano w przypadku modelu Tesla S. Podczas testu w idealnej temperaturze zasięg tego modelu oscylował w granicach 280 km. Podczas użytkowania w warunkach zimowych, kiedy temperatura spadła poniżej zera, zasięg zmniejszył się do ok. 200 km. Największa strata natomiast dotyczyła Nissana Leaf. W idealnej temperaturze model ten powinien przejechać średnio ok. 120 km. Przy ujemnych temperaturach jego zasięg spadł jednak średnio do ok. 80 km.