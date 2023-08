Samochód używany. Co z cenami aut z drugiej ręki?

„Choć na polskim rynku wtórnym mediana ceny wzrosła, sytuacja może się uspokoić w drugiej połowie lata, jak to miało miejsce w lipcu, np. w Czechach. Tam cena spadła po wielu latach utrzymywania się na wysokim poziomie. Już teraz widać, że mimo spadku liczby aut w ofercie, przybywa aut młodych, co również wpływa na wyższą medianę ceny aut używanych oferowanych na polskim rynku. Z drugiej strony sytuacja na rynku nowych samochodów nadal jest trudna. Czas oczekiwania jest długi, dlatego kupujący coraz częściej zwlekają z wymianą samochodu lub zamiast tego wybierają prawie nowy używany samochód. Samochody używane są łatwo dostępne i pomimo rosnących cen są nadal tańsze niż samochody nowe, co dodatkowo zwiększa popyt i powoduje dalszy wzrost cen“ – powiedziała Karolina Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.