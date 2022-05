Sklepik samoobsługowy w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie stawia na uczciwość klientów. Tu nikt nie sprawdza, czy zapłaciłeś za towar Anna Daniluk

Na wielu uczelniach w Polsce można znaleźć automaty z jedzeniem sprzedające słone i słodkie przekąski. Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie stawia na zaufanie i samoobsługę. Andrzej Banaś/Gazeta Krakowska/archiwum PolskaPress/ilustracyjne

Maciej Kawecki, ekspert zajmujący się na co dzień tematyką popularnonaukową, w szczególności technologią, w jednym z ostatnich wpisów na swoim Facebooku podzielił się wyjątkową inicjatywą Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Samoobsługowy sklepik z jedzeniem, który tam działa, stawia na uczciwość kupujących i nie weryfikuje zapłaty za towar. - Jakoś mnie to podbudowuje. Dużo mówi i pięknie o nas mówi - skomentował Kawecki. Co o tej inicjatywie piszą internauci?