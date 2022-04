Słyszeliście o sękaczu, zgliwku czy kiełbasie w słoiku? Najciekawsze potrawy wielkanocne z różnych regionów Polski

Najciekawsze, oryginalne potrawy wielkanocne z Polski

Zgliwiały ser z Zamojszczyzny

Mieszkańcy Lubelszczyzny, a w szczególności okolic Zamościa mogą znać ser zgliwiały, zwany zgliwkiem. Był to przysmak przygotowywany na bazie twarogu, który odstawiało się w ciepłe miejsce do dojrzewania. Zwykle zajmowało to dwa dni. Zgliwiały twaróg mieszało się z kminkiem, masłem i jajkiem. Przysmak formowało się w krążki i smażyło na patelni. Niekiedy przekładało do miseczki, aby ser pełnił funkcję smarowidła do święconego chleba. Podczas przygotowywania zgliwiałego sera trzeba pamiętać, że ma charakterystyczny zapach. Ciekawostką jest, że na Kujawach przyrządza się ser smażony z kminkiem. Do niego nie wykorzystuje się zgliwiałego twarogu. Przysmak z Kujaw został wpisany na listę produktów tradycyjnych w 2015 roku.