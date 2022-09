Sos pieczarkowy biały według Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Ten przepis polecała królowa tanich obiadów

Pieczarki oczyścić, wypłukać, pokrajać drobno i udusić w maśle, gdy będą miękkie, wsypać łyżkę mąki, zagotować razem, rozprowadzić rosołem, wlać szklankę wina białego lub wcisnąć cytrynowego soku i zagotować wszystko razem. Jeżeli kto nie ma rosołu, a sos ma być użyty do potrawy z pieczonego drobiu lub do kotletów, wtedy, zamiast rosołu, użyć bulionu, i w ogóle do białych sosów używa się koniecznie rosół lub smak z włoszczyzny, do rumianych zaś można użyć bulionu lub rosołu - napisała.