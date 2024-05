Stabilizacja osuwisk na drogach wojewódzkiej i gminnej pod Krakowem. Przyznano miliony z dotacji rządowych

7,5 mln zł na osuwisko na DW 966

Droga ma być zabezpieczona rusztem żelbetowym opartym na wierconych palach żelbetowych Zaplanowano też odwodnienie w formie drenażu francuskiego oraz rowów otwartych wzdłuż drogi, umocnionych korytkami betonowymi. Częścią inwestycji jest też rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 na długości 90 m.

- Wartość inwestycji to blisko 10 mln zł. Bez wsparcia rządowego, ciężko realizować duże inwestycje. Ale na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo mieszkańców, kierowców, którzy podróżują drogą 966 przez gminę Gdów, przez Zagórzany. Ta inwestycja wymaga też dużej determinacji i dużej pracy drogowców i firm budowlanych, bo musi zostać zrealizowana do końca bieżącego roku. Ważne jest to, że jest dofinansowanie i przystępujemy do prac – mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Obecny przy podpisywaniu umowy wójt gminy Gdów Zbigniew Wojas podkreślał, że to osuwisko na drodze wojewódzkiej 966 prowadzącej w kierunku Limanowej i Nowego Sącza jest od wielu lat. Dziękował za dotacje na tę drogę.

Województwo ogłosiło już przetarg na stabilizacje tego osuwiska, prace maja ruszyć latem tego roku.