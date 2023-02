Stara metoda kradzieży wciąż działa. Jak nie dać się oszukać?

Mieszkaniec Poznania wybrał się w godzinach porannych na giełdę samochodową. Kiedy postanowił wrócić do domu, wsiadł do auta i po przejechaniu kilkudziesięciu metrów zauważył kontrolkę, która wskazywała niskie ciśnienie w oponach. Widząc to, wyszedł z samochodu, żeby sprawdzić, co się stało. Było za mało powietrza w kole, więc postanowił to zmienić.

Po pewnym czasie 43-latek zauważył, że na przednim siedzeniu pasażera nie ma jego torby z gotówką - blisko 7 tysięcy złotych, kart płatniczych, dokumentów tożsamości oraz innych rzeczy osobistych. "Dodatkowo okazało się, że opona w pojeździe została celowo uszkodzona - przecięta w trzech miejscach. Wtedy zawiadomił o sprawie policję" – tłumaczy mł.asp. Marta Mróz z poznańskiej policji.