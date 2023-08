To tylko małe piwo. Tak alkohol wpływa na organizm kierowcy

W raporcie „Alkohol a kierowca – trzeźwość i bezpieczeństwo na drodze” przygotowywanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych eksperci zwracają uwagę także na tymczasowe pogorszenie się wzroku kierowcy.

– Już przy zawartości alkoholu w granicach 0,2-0,6 promila, na skutek zwiększonego drgania gałek ocznych, mogą wystąpić zakłócenia ostrości wzroku i pola widzenia. Uwaga kierowcy będącego pod wpływem alkoholu – inaczej niż uwaga kierowcy trzeźwego – skupia się w środku pola widzenia, pomijając to, co dzieje się w pozostałej jego części (…). To wszystko oznacza, że kierowca będący pod wpływem alkoholu „mniej” widzi, wolniej rejestruje obiekty, które pojawiają się w polu jego widzenia, trudniej rozpoznaje te małe, a do nich należą przecież znaki drogowe, oraz ma trudność w odróżnianiu ważnych od mniej ważnych informacji wzrokowych – czytamy w dokumencie.