TOP 5. Najbardziej ekonomiczne samochody elektryczne BEV

Średnie zużycie prądu: 11,9 kWh/100 km Koszt przejechania 100 km: 23,20 zł Moc: 45 KM Moment obrotowy: 125 Nm Przyspieszenie od 0 do 100 km/h: 19,1 s Zasięg na prądzie: 230 km Pojemność baterii: 26,8 kWh Cena: 106 900 zł Dacia Spring jest najtańszym nowym elektrykiem dostępnym w Polsce. Jest to crossover segmentu A z całkiem sporym bagażnikiem (290 l). Co ciekawe, występuje także w wersji dostawczej Cargo. Auto zadebiutowało w 2021 roku.

