TOP10 najtańszych aut w segmencie B. Zobacz, kto rządzi w miastach

Citroën C3 to samochód klasy miejskiej produkowany od roku 2002. C3 trzeciej generacji trafił na rynek w połowie 2016 roku. Stylizacja modelu nawiązuje do języka stylistycznego który ma C4 Picasso II generacji i C4 Cactus. Cena od 73 200 złotych.

Autosegment B, to nadal auta małe, ale zdecydowanie większe, niż te z autosegmentu A. Stanowią niejako „pomost” między autkami z segmentu A, a już większymi samochodami z segmentu C. Są one wybierane głównie przez tych, dla których maluchy są stanowczo za małe, a auta z klasy niższej-średniej są albo za duże, albo… za drogie. A czy wiesz jakie auta z segmentu B są najtańsze na rynku?