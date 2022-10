TOP5. Najtańsze auta segmentu F (auta luksusowe)

Klasa luksusowa (Segment F)

Bazowy Porsche Taycan o mocy 408 KM i tylnym napędem kosztuje od 407 000 zł. Przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,4, zaś deklarowany przez producenta zasięg wynosi 431 km. Wariant 4S to wydatek minimum 472 000 zł (408 km zasięgu według WLTP). Dopłata do większego akumulatora (Performance Plus) wynosi blisko 25 tys. zł (464 km zasięgu). Jest też Taycan GTS o mocy 598 KM, rozpędzający się od 0 do 100 km/h w 3,7 s i oferujący 435 km zasięgu. Kosztuje on od 583 000 zł. Następnym wariantem w ofercie jest Taycan Turbo o mocy 680 KM i maksymalnym momencie obrotowym 850 Nm. Przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,2 s, oferuje 452 km zasięgu i kosztuje od 675 000 zł. Gamę wieńczy topowy Turbo S rozwijający 761 KM i 1050 Nm. Rozpędza się od 0 do 100 km/h w 2,8 s i oferuje zasięg na poziomie 412 km. Kosztuje od 817 000 zł. Zarówno Taycan Turbo jak i Turbo S występują także jako uterenowione kombi Cross Turismo, wymagające dopłaty 6000 zł. Bazowy Taycan 4 Cross Turismo o mocy 476 KM kosztuje natomiast od 436 000 zł i zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 5,1 s i zasięg 456 km. Oprócz tego jest też stylowe kombi shooting brake Sport Turismo, wymagające dopłaty 4000 zł do sedana.