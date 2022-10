TOP5. Najtańsze crossovery w segmencie B

Hyundai Bayon 1.2 MPI 5MT Pure - 74 200 zł Miejski crossover Hyundaia zadebiutował w 2021 roku i oprócz awangardowej stylizacji wyróżnia się także przestronnym i funkcjonalnym wnętrzem. Samochód zaprojektowano z myślą o Europie i plasuje się poniżej Kony jako podstawowy SUV w gamie Hyundaia. Pod kątem wizualnym Bayon zaadaptował z większych modeli pas przedni z dwoma rzędami oświetlenia tworzonego przez wyżej umieszczony pasek diod LED oraz niżej zamontowane reflektory ze światłami drogowymi. Atrapa chłodnicy zyskała kształt trapezu, z kolei boczne przetłoczenia upodobniły model do pokrewnego i20. Tylną część nadwozia przyozdobiły charakterystyczne lampy w kształcie bumerangów, a także poprzeczka dzieląca klapę bagażnika na pół. Projekt deski rozdzielczej w całości zaadaptowano z pokrewnego i20, oferując w topowym wariancie 10,25-calowy wyświetlacz systemu multimedialnego i 8 cali w wariancie podstawowym. Ponadto, w zależności od konfiguracji Hyundai Bayon może oferować dwubarwne malowanie kabiny pasażerskiej i nastrojowe oświetlenie. Hyundai Bayon mierzy 4180 mm długości, 1775 mm szerokości oraz 1490 mm wysokości (1500 mm z 17-calowymi felgami). Rozstaw osi liczy 2580 mm. Bagażnik pomieści od 411 do 1205 litrów. Bazowy Hyundai Bayon 1.2 MPI Pure z 5-biegową skrzynią manualną kosztuje od 74 200 zł i rozwija 84 KM oraz 118 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 13,5 s , a prędkość maksymalna to 165 km/h. Bogatsza odmiana Modern to koszt 80 500 zł, zaś Smart 85 200 zł. Wariant 1.2 MPI oferowany jest także z opcjonalną instalacją LPG za 6100 zł. W ofercie jest też turbodoładowana jednostka 1.0 R3 T-GDI generująca 100 KM oraz 172 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 10,7 s (z przekładnią DCT 11,7 s), a prędkość maksymalna to 183 km/h (z DCT 180 km/h). Bayon 1.0 T-GDI z 6-biegową skrzynią manualną występuje od odmiany Modern i kosztuje 82 700 zł. Konfiguracja Smart kosztuje od 87 800 zł, zaś topowa Executive 94 100 zł. Dopłata do 7-stopniowej dwusprzęgłowej przekładni DCT wynosi 5300 zł.

Hyundai