TOP5. Najtańsze SUVy w segmencie C. Ceny, wersje

Dacia Duster Essential 1.0 TCe 90 6MT - 67 800 zł Aktualna Dacia Duster to II generacja rumuńskiego SUV-a, któa zadebiutowała w 2017 roku, zaś w 2021 przeprowadzono modernizację, w ramach której upodobniono samochód stylistycznie do pozostałych modeli jak Sandero czy Jogger i wprowadzono nowy system multimedialny z beprzewodowymi Apple CarPlay'em i AndroidAuto. wanie przez ponad 7-letni staż producent zdecydował się na ewolucję. Druga generacja Dustera wyraźnie nawiązuje do poprzednika zarówno sylwetką, jak i kształtem wielu elementów nadwozia. Charakterystycznym elementem jest wypełnienie tylnych lamp, a także chromowany grill. Deska rozdzielcza tym razem nie jest już zapożyczona z modelu Logan, lecz została zaprojektowana od podstaw. Znakiem szczególnym są trzy oddzielne nawiewy, a także duży ekran dotykowy oraz panel klimatyzacji zapożyczony z o wiele nowszych, niż dotychczas, modeli siostrzanej marki Renault. Dacia Duster mierzy 4341 mm długości, 1804 mm szerokości oraz od 1982 do 1693 mm wysokości (napęd FWD/AWD). Rozstaw osi liczy 2676 mm, zaś bagażnik pomieści od 376 do 1478 litrów. Bazowy Duster Essential z silnikiem 1.0 TCe kosztuje od 67 800 zł. Współpracuje z 6-biegową skrzynią manualną i napędem na przednią oś, przyspiesza od 0 do 100 km/h w 13,1 s i rozpędza się do 166 km/h. Dopłata do wersji z LPG wynosi 2850 zł. Wariant ten generuje 100 KM i 170 Nm, przyspiesza od 0 do 100 km/h w 13,8 s i rozpędza się do 168 km/h. Odmiana 130-konna kosztuje od 82 100 zł za bogatszy wariant Expression. Ma ona cztery cylindry, 1.3 litra pojemności i generuje 130 KM oraz 240 Nm. Przyspiesza od 0 do 100 km/h w 10,6 s i rozpędza się do 193 km/h. Topowy silnik benzynowy 1.3 TCe o mocy 150 KM i maksymalnym momencie obrotowym 260 Nm występuje tylko w topowej odmianie Journey i kosztuje od 97 800 za odmianę FWD ze skrzynią EDC (od 0 do 100 km/h w 9,7 s i V/max 199 km/h) lub 98 300 zł za AWD z przekładnią ręczną (od 0 do 100 km/h w 10,4 s i V/max 204 km/h). Diesel 1.5 dCi o mocy 115 KM i maksymalnym momencie obrotowym 260 Nm przyspiesza od 0 do 100 kmh/ w 10,2 s i rozpędza się do 183 km/h. Kosztuje od 90 800 zł za odmianę Journey, zaś dopłata do napędu 4x4 wynosi 8500 zł. W gamie jest też limitowana odmiana SL Extreme.

