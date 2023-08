Toyota bZ4X. Pierwsza jazda, wrażenia, zużycie energii, ceny i wyposażenie

Toyota bZ4X. Nadwozie i wnętrze

Toyota bZ4X to dość zagadkowy samochód, który ciężko ocenić po jednym dniu. Ciekawa stylistyka, kilka interesujących rozwiązań (choć niekiedy kosztem ergonomii np. promiennik IR kosztem schowka), sporo przestrzeni dla pasażerów, przyjemny komfort, do prowadzenia również nie można mieć zastrzeżeń. Wyniki zużycia energii są dla mnie jeszcze trochę niejasne, ale to wyklaruje się podczas pierwszych testów. Czy bZ4X ma szansę na rynkowy sukces? Może nie będzie bestsellerem, ale jak na pierwszą próbę Toyoty w tym segmencie, jest całkiem w porządku! Kamil Rogala

Toyota bZ4X to pierwszy model tego producenta z napędem elektrycznym, więc trudno porównywać go do jakiegokolwiek innego. Nie ma poprzednika, odpowiednika czy kuzyna, więc japońscy stylistyce mogli nieco popuścić wodze fantazji i - stosując pewne zasady oraz podstawowy język stylistyczny – stworzyli model niemal od podstaw. Co z tego wyszło? Owocem prac jest połączenie nowej Toyoty Prius z przodu (szeroki wlot powietrza w dolnej części zderzaka i wąski pas pod logo), odrobinę charakterystycznych elementów z Yarisa i Corolli w wersji Cross, widać również podobieństwa do nadchodzącego następcy C-HR’a. Jeśli bZ4X jest w szarym kolorze i z 18-calowymi felgami (tak jak testowana przeze mnie odmiana), trudno mówić o imponującej prezencji, ale z czerwonym lub niebieskim lakierem i na 20-calowych obręczach, trudno przejść obok tego pojazdu obojętnie. Ale czy „BeZet” jest ładny? To oczywiście kwestia gustu, ale nie mogę ukryć, że nowy Prius skradł moje serce, a do bZ4X nie do końca mogę się przekonać.

Podobnie jest we wnętrzu, które znów porównam do Priusa. W nowej hybrydzie plug-in Toyoty wszystko jest dobrze rozplanowane i prezentuje się naprawdę nieźle. Można mieć zastrzeżenia do nieco przeładowanej przyciskami kierownicy na wyciągniętej kolumnie, z niewielkim ekranem powyżej (na wzór Peugeota, ale francuzi zrobili to znacznie lepiej) i nieco zbyt dużej ilości połyskującego plastiku, ale poza tym jest naprawdę świetnie. W bZ4X mamy te same rozwiązania, ale i kilka dodatkowych stylistycznych i ergonomicznych psikusów. Połyskującego plastiku jest znacznie więcej, w różnych miejscach zastosowano przyciski o różnych kształtach i fakturach, ale akurat do tego Toyota zdążyła nas przyzwyczaić i nikt, kto lubi tego producenta, nie będzie miał o to pretensji. W sumie i mnie to nie przeszkadza, ale spotkałem się z opiniami, że każdy panel przycisków wygląda jak z innego auta. Kwestia gustu. Na plus zasługuje z pewnością schowek pod konsolą środkową, zamykana ładowarka indukcyjna czy też niezłej jakości materiały, ale nie bardzo rozumiem, czemu producent pozbawił auto tradycyjnego schowka przed pasażerem. Ja wiem, że w tym miejscu zastosowano promiennik ciepła (IR), który ogrzewa pasażera nie tracąc przy tym energii na ogrzewanie wnętrza, ale mimo wszystko, dla niektórych taki brak będzie ergonomiczną niedogodnością.