Toyota Camry 2024. Nowa stylistyka i hybryda piątej generacji

Toyota Camry. Nowoczesna stylistyka

Zwiększone zwisy przedni i tylny oraz niżej poprowadzona linia dachu w tylnej części nadwozia nadają Camry dynamicznego wyglądu, a wyraziste linie boczne łączą się ze sobą przy tylnym emblemacie. Tylne światła zyskały nowy wygląd i razem z kształtem pokrywy bagażnika nawiązują do projektu przedniego pasa.

Za design nowej Toyoty Camry odpowiada kalifornijskie studio CALTY. Projektanci nadali autu nowoczesny wygląd ze sportowymi elementami, zachowując jednocześnie jego elegancki charakter. Największą zmianą w porównaniu z poprzednikiem jest przód auta, który nawiązuje do nowego języka stylistycznego marki. Jest osadzony nisko, a jego szerokość potęgują nowe, smukłe reflektory o zakrzywionym kształcie.

Toyota Camry. Minimalizm we wnętrzu

Samochód łączy się bezprzewodowo ze smartfonami przy pomocy Apple CarPlay i Android Auto. We wnętrzu znajduje się aż pięć portów USB, które umożliwiają ładowanie urządzeń i łączność z nimi. Standardem w Camry jest bezprzewodowa ładowarka do smartfonów. Auto może zaktualizować multimedia oraz systemy bezpieczeństwa metodą over-the-air (OTA) bez konieczności wizyty w serwisie.

Camry jest kolejnym modelem marki, który może być obsługiwany przy pomocy cyfrowego kluczyka w aplikacji MyToyota. Do jednego auta można przypisać aż pięciu kierowców.

Toyota Camry. Piąta generacja technologii hybrydowej

Camry jest najnowszym modelem Toyoty, który otrzymał piątą generację napędu hybrydowego o lepszych osiągach, większej wydajności oraz przyjemniejszym prowadzeniu.

Układ korzysta z nowej bipolarnej baterii litowo-jonowej, która ma większą moc i jest bardziej responsywna. Najważniejsze elementy napędu jak przekładnia, silniki elektryczne oraz inwerter zostały przeprojektowane, by ograniczyć wewnętrzne straty oraz zredukować masę i rozmiary. W połączeniu ze sprawdzonym, czterocylindrowym silnikiem o pojemności 2,5 l nowy układ osiąga łączną moc 231 KM/170 kW (wzrost o 6%), jednocześnie notując niższe średnie zużycie paliwa (5,1 l/100 km) oraz emisje CO2 (117 g/km) w cyklu mieszanym WLTP.

Nowy układ szybciej przekazuje moc, a auto lepiej się rozpędza i daje większe poczucie kontroli. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h poprawiło się z 8,3 s na 7,9 s. Dzięki lepszej współpracy z baterią silnik benzynowy może pracować na niższych obrotach, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa oraz emisji, a także cichszej pracy.