Transatlantyki od kuchni. To były największe pływające oazy luksusu przed wojną i w PRL-u. Miały światowy zapach

Tak naprawdę mówimy o trzech statkach - MS Piłsudskim (zatonął w 1939), MS Batorym (tzw. Lucky Ship, pływał do 1969) i jego następcy TSS Stefanie Batorym (zezłomowany w 2000 r.) Statki odbywały ok. 20 podróży liniowych rocznie. Do Nowego Jorku płynęło się osiem i pół dnia. Jak podaje serwis dzieje.pl, w 1936 r. bilet z Polski do Stanów Zjednoczonych, w klasie turystycznej, wynosił w jedną stronę - 94,5 dolara, w obie strony - 169 dolarów, czyli 845 zł przy ówczesnym kursie dolara (średnia pensja w dużym mieście wynosiła ok. 200 zł). W każdym razie na taki luksus mogli sobie pozwolić tylko nieliczni.