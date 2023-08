Używana Dacia Sandero II (2012 – 2020). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Dacia Sandero II to doskonała opcja do miejskiego użytku, a w wersjach o większej mocy doskonale radzi sobie także na dłuższych trasach podmiejskich. Przy umiejętnym obchodzeniu się z pedałem gazu może okazać się wyjątkowo ekonomiczna i niedroga w utrzymaniu, chociaż oszczędności są zauważalne również na wielu innych płaszczyznach, zwłaszcza w prostocie wykończenia wnętrza. Niemniej jednak jako prosty środek transportu, ta propozycja o korzeniach rumuńsko-francuskich prezentuje się znakomicie.

Wreszcie nastały czasy, gdy coraz mniej osób dworuje sobie z Dacii. Owszem, kiedyś były to kiepskiej jakości tanie auta o przeciętnej stylistyce, wysokiej awaryjności i wątpliwej opłacalności. Obecnie to dość solidne, choć wciąż tanie auta dla tych, którzy potrzebują prostego środka transportu. Przykładem może być Dacia Sandero II drugiej generacji. Czy warto rozważyć kupno tego modelu?

Używana Dacia Sandero II. Nadwozie/wnętrze

Dacia Ocena wyglądu Dacii Sandero II być może nie jest zbyt emocjonująca, trudno jednak zaprzeczyć, że jest to przyzwoicie wyglądający samochód segmentu B o zgrabnych proporcjach i estetycznych liniach. Jest to doskonały wybór dla osób poszukujących praktycznego środka transportu w zatłoczonym otoczeniu miejskim, gdzie priorytetem jest podróż z punktu A do B, a nie zadawanie szyku na modnych ulicach miasta. Przód pojazdu prezentuje się stosunkowo atrakcyjnie. Kształt reflektorów i chromowanego pasa harmonijnie współgrają, tworząc estetyczny front. Linia boczna pojazdu jest utrzymana w klasycznej formie, podobnie jak tył, który nieco przywodzi na myśl design Volkswagena Polo.

Choć obecne są subtelne przetłoczenia i linie, które mają nadać pojazdowi lekkości, trzeba jednak przyznać, że w bezpośrednim kontakcie widać pewne oszczędności, np. w wyglądzie klamek czy w zastosowanych uszczelkach okiennych. Wersja podstawowa może również zaskoczyć niewielkimi, nielakierowanymi lusterkami bocznymi oraz stalowymi felgami z kołpakami. Warto jednak podkreślić, że jest to pojazd budżetowy, gdzie aspekt stylistyczny nie powinien być kluczowym kryterium. Dacia Wnętrze pojazdu również nie budzi większych zastrzeżeń, biorąc pod uwagę jego cenę. Choć jakość materiałów użytych we wnętrzu pozostawia wiele do życzenia, w wielu miejscach można zauważyć pewne niedoskonałości, takie jak odkryte mocowania czy widoczne śruby montażowe, to jednak trzeba przyznać, że zastosowanie twardych tworzyw sztucznych ma swoje zalety - są one odporne na uszkodzenia oraz łatwe w utrzymaniu czystości. W kwestii stylizacji wnętrza Sandero II, choć wyższe wersje wyposażenia zyskują niewielki ekran na konsoli centralnej, całość nie imponuje zbytnim zróżnicowaniem. Należy jednak docenić przestronność kabiny (jak na segment B) oraz bagażnika o pojemności 320 litrów (rozłożone tylne oparcia pozwalają na zwiększenie tej pojemności do 1200 litrów).

Używana Dacia Sandero II. Silnik/układ napędowy

Dacia Dacia Sandero II to model dedykowany osobom szukającym oszczędnej i umiarkowanie dynamicznej jazdy. Podstawowym wyborem jest wolnossący motor 1.0 SCe, generujący moc 73 KM i moment obrotowy wynoszący 97 Nm. Pozwala to na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 14,2 sekundy. Samochód osiąga prędkość maksymalną wynoszącą 158 km/h, a zadeklarowane średnie spalanie to 5,2 l/100 km zgodnie z danymi producenta. Nie jest ani szybko, ani dynamicznie, ale nie można odmówić tej podstawowej Dacii tego, że jest po prostu ekonomiczna. Alternatywą dla tych, którzy pragną odrobinę więcej wigoru, jest jednostka 1.0 TCe o mocy 100 KM i momencie obrotowym 170 Nm. Ta wersja silnikowa była także dostępna z fabrycznym układem LPG. Co ciekawe, to dzięki niej auto nabiera większej dynamiki, osiągając prędkość maksymalną 182 km/h. Rozpędzenie od 0 do 100 km/h zajmuje 11,5 sekundy.

W ofercie Dacii Sandero II dostępne są również silniki wysokoprężne 1.5 dCi, oferujące moc w zakresie od 75 do 95 KM. Wariant o mocy 75 KM jest akceptowalny w ruchu miejskim, jednak podczas dłuższych podróży będzie doskwierał brak dynamiki i elastyczności. Warto zaznaczyć, że niezależnie od wersji, żadna z dostępnych opcji nie oferuje 6-biegowej skrzyni biegów, co również może być pewnym rozczarowaniem. Warto celować w odmianę o mocy 95 KM i momencie obrotowym 220 Nm, która sprawdzi się również za miastem i zaoferuje zadowalające osiągi. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 11,9 sekundy, a średnie spalanie może spaść nawet poniżej 4 l/100 km.

Używana Dacia Sandero II. Typowe usterki/Sytuacja rynkowa

Dacia Modele wyposażone w silniki wysokoprężne nie wyróżniają się szczególną dynamiką, jednakże jednostki te cechują się solidnością i rzadko sprawiają kłopoty. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku jednostek TCe, choć są one dość wrażliwe na styl jazdy kierowcy – nadmierne przyspieszanie może prowadzić do wyraźnie wyższego zużycia paliwa. Starsza wersja jednostki 1.2 16V wymaga szczególnej uwagi związanej z przepustnicą oraz cewkami zapłonowymi. Pewne niedoskonałości pojawiają się także w dziedzinie skrzyń biegów. Ich precyzja jest umiarkowana, a przy wyższych przebiegach mogą pojawiać się usterki związane z mechanizmem wybierania biegów; łożyska dość szybko się zużywają. Okazjonalnie mogą występować problemy z układem elektrycznym.

Istotną kwestią jest również jakość powłoki lakierniczej oraz warstwy antykorozyjnej – tej po prostu brakuje. Lakier jest dość delikatny i narażony na uszkodzenia, takie jak odpryski wywołane uderzeniem kamieni. Warto zadbać o zabezpieczenie go w odpowiedni sposób. Trzeszczące plastiki oraz niewielkie niedociągnięcia montażowe są zjawiskami naturalnymi w używanych modelach. Natomiast należy pochwalić trwałe i niedrogie w naprawie zawieszenie, które rzadko wymaga ingerencji.

Na rynku wtórnym znajdziemy mnóstwo egzemplarzy, ale należy uważać na przebiegi oraz poziom ich wyeksploatowania. Dacia Sandero II nie jest pancernym samochodem, choć naprawy nie należą do drogich, a na rynku znajdziemy mnóstwo tanich zamienników. Dobrze wyposażona Dacia Sandero II (np. w odmianie Stepway) z silnikiem 0.9 TCe to koszt około 36 000 złotych. Za model z końca produkcji i niewielkim przebiegiem trzeba zapłacić nawet 40 000 złotych. Za wersję z 2016 roku z silnikiem 1.2 16V i przebiegiem 40 000 złotych zapłacimy około 20 000 złotych.

Używana Dacia Sandero II. Podsumowanie

Dacia Dacia Sandero II to doskonała opcja do miejskiego użytku, a w wersjach o większej mocy doskonale radzi sobie także na dłuższych trasach podmiejskich. Przy umiejętnym obchodzeniu się z pedałem gazu może okazać się wyjątkowo ekonomiczna i niedroga w utrzymaniu, chociaż oszczędności są zauważalne również na wielu innych płaszczyznach, zwłaszcza w prostocie wykończenia wnętrza. Niemniej jednak jako prosty środek transportu, ta propozycja o korzeniach rumuńsko-francuskich prezentuje się znakomicie.

Używana Dacia Sandero II zalety: bardzo niska cena zakupy i niewielkie koszty eksploatacji;

dość oszczędne jednostki napędowe;

sporo wersji z fabryczną instalacją LPG;

spory wybór na rynku wtórnym. Używana Dacia Sandero II wady: smutne i budżetowo wykonane wnętrze;

niewygodne fotele o niewielkim zakresie regulacji;

bazowe wersje napędowe są wyjątkowo ospałe;

kiepska powłoka lakiernicza i antykorozyjna (tej w zasadzie brak).

Używana Dacia Sandero II opinie

Barbara z Warszawy: Pragnę podzielić się moim pozytywnym doświadczeniem z Dacią Sandero II. To prosty, niepretensjonalny samochód, który jednak spełnia moje oczekiwania w stu procentach. Jako kierowca miejski, cenię sobie kompaktowe rozmiary Sandero, które ułatwiają parkowanie i manewrowanie w zatłoczonym ruchu. Oszczędność paliwa jest imponująca, dzięki czemu koszty eksploatacji są naprawdę niskie. Wnętrze może nie być bogate w luksusowe elementy, ale jest funkcjonalne i ergonomiczne. Dla mnie najważniejsza jest praktyczność. Polecam Sandero II wszystkim, którzy szukają prostego, solidnego i oszczędnego samochodu do codziennych podróży po mieście. Janusz z Gdańska: Mam Sandero II od dwóch lat i jestem mile zaskoczony. Pomimo swojej przystępnej ceny, samochód oferuje przyzwoity komfort jazdy i odpowiednie osiągi. Wybrałem wersję z mocniejszym silnikiem, co pozwala mi swobodnie poruszać się zarówno w ruchu miejskim, jak i na trasach. Wnętrze jest skromne, ale funkcjonalne. Co mnie zaskoczyło, to jakość materiałów, która, mimo że nie jest luksusowa, to jednak nie sprawia wrażenia tandety. Ogólnie rzecz biorąc, Dacia Sandero II to świetny wybór dla tych, którzy cenią praktyczność, ekonomię i niezawodność. Marta z Krakowa: Moje Sandero II towarzyszy mi od pięciu lat i niezawodnie dostarcza mi satysfakcji z użytkowania. Jako matka dwójki dzieci, potrzebowałam samochodu, który pomieści naszą rodzinę oraz zapewni bezpieczne podróżowanie. Sandero spełnia te wymagania doskonale. Wszyscy znajdujemy wystarczająco miejsca, a pojemny bagażnik umożliwia wygodne pakowanie. Nie jestem wymagającym kierowcą, ale osiągi Sandero II w zupełności mnie satysfakcjonują – nie mam problemu z płynnym włączaniem się do ruchu czy wyprzedzaniem na autostradzie. Oszczędność paliwa to kolejny atut tego auta. Dla mnie to wierny towarzysz rodzinnego życia, który spełnia swoją rolę bezawaryjnie.

Wybrane jednostki napędowe w Dacia Sandero II: Silnik Pojemność Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa 0.9 12v TCe 898 ccm 90 KM 140 Nm 173 km/h 11,8 s 4,9 l/100km 1.0 12v SCe 998 ccm 73 KM 97 Nm 158 km/h 14,2 s 5,2 l/100km 1.2 16v 1149 ccm 75 KM 107 Nm 162 km/h 14,5 s 5,9 l/100km 1.2 16v LPG 1149 ccm 72 KM 105 Nm 154 km/h 15,1 s 7,6 l/100km 1.5 dCi 75 1461 ccm 75 KM 200 Nm 159 km/h 14,6 s 3,9 l/100km 1.5 dCi 90 1461 ccm 90 KM 220 Nm 167 km/h 12,1 s 3,9 l/100km

