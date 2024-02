Używana Kia XCeed (2019-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Kia XCeed to kompaktowy crossover, który zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji. Ma świetny wygląd, dużo miejsca, wysoki komfort i bogate wyposażenie. Jego wady to mały bagażnik i spore spalanie, ale to nie zmienia faktu, że to atrakcyjna oferta w tej kategorii cenowej.

Kia XCeed to kompaktowy crossover, który zaskoczył rynek swoim atrakcyjnym wyglądem, ceną i wyposażeniem. Wielu klientów, którzy początkowo byli sceptyczni, teraz cieszy się z posiadania tego modelu. Czy XCeed sprawdzi się po kilku latach użytkowania i czy jest to dobry wybór? Sprawdźmy tego ciekawego crossovera, który niedawno przeszedł lifting.

Używana Kia XCeed. Nadwozie/wnętrze

Kia XCeed to crossover, który przyciąga wzrok swoją lepszą od modeli Ceed stylistyką i techniką. Duży grill w kształcie „nosa tygrysa" i wysokie klosze lamp, które sięgają do tyłu i na szczyt nadkoli, nadają autu niepowtarzalnego charakteru. Przedni zderzak ma sportowy wygląd i duże wloty powietrza po bokach. Tył jest spokojniejszy, ale też ma duże klosze lamp z oryginalną sygnaturą LED. Auto wygląda muskularnie i dynamicznie dzięki szerokiemu słupkowi C, spojlerowi dachowemu, uwydatnionym nadkolom i nakładkom z tworzywa sztucznego. W ładnym, najlepiej żółtym kolorze z metalicznym wykończeniem, zwróci uwagę na każdej ulicy. Fakt, te stylistyczne smaczki odbiły się na wymiarze praktycznym, a w szczególności na nieco gorszej widoczności do tyłu. Coś za coś. A jak jest w środku? Kia XCeed to kompaktowy crossover, który zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji. Ma świetny wygląd, dużo miejsca, wysoki komfort i bogate wyposażenie. Jego wady to mały bagażnik i spore spalanie, ale to nie zmienia faktu, że to atrakcyjna oferta w tej kategorii cenowej. Kia Wnętrze Kii XCeed jest spokojne i uporządkowane. Łagodne kształty, poziome linie, przyciski w rzędach, wszystko czytelne i usystematyzowane. To wszystko będzie pasować do miłośników analogowych rozwiązań, ale i zwolennicy nowoczesnych technologii nie powinni być zawiedzeni – systemów wsparcia i bezpieczeństwa nie brakuje, jest również łączność ze smartfonem. Po emocjach z nadwozia, wnętrze może wydać się nudne, ale jeśli ktoś lubi klasyczne rozwiązania, w Kii XCeed będzie się czuł świetnie. Fotele są bardzo wygodne, obszerne, mają długie siedziska i dobre trzymanie boczne. Z tyłu też jest sporo miejsca, choć wysocy pasażerowie mogą skarżyć się na mało przestrzeni nad głową – wina wspomnianych cech modnego nadwozia. Bagażnik Kii XCeed ma 426 litrów w standardowym układzie (1378 litrów po złożeniu kanapy).

Używana Kia XCeed. Silniki/układ napędowy

Kia XCeed to crossover z bogatą ofertą silnikową, która pokazuje, jak ważny jest to model dla koreańskiego producenta. W portfolio mamy wszystko – od oszczędnych i małych jednostek, przez silnik Diesla, miękką hybrydę, aż po wersję hybrydową plug-in. Podstawowy silnik to 1.0 T-GDI o mocy 120 KM. O wiele lepszą opcją jest 1.4 T-GDI o mocy 140 KM i 242 Nm momentu obrotowego. Daje on rozsądne osiągi – 0-100 km/h w 9,4 sekundy i 200 km/h prędkości maksymalnej. Średnie spalanie to 6,7 l/100 km w cyklu mieszanym. Po 2021 roku pojawił się silnik 1.5 T-GDI o mocy 160 KM i 253 Nm momentu obrotowego. Jest też wersja z miękką hybrydą MHEV 48V, która ma takie same parametry, ale niższe zużycie paliwa – około 6,2 l/100 km. Ciekawą alternatywą dla fanów szybkiej jazdy, ale nie hot hatchów, jest 1.6 T-GDI o mocy 204 KM i 265 Nm momentu obrotowego.

Kia XCeed ma też oszczędne wersje z silnikiem Diesla i hybrydą plug-in. Diesel 1.6 CRDi z miękką hybrydą MHEV 48V ma 136 KM i 280 Nm momentu obrotowego. Do 100 km/h przyspiesza w 10,2 sekundy i osiąga 200 km/h. Średnie spalanie to około 5,2 l/100 km. Hybryda plug-in 1.6 GDI ma 141 KM i 265 Nm momentu obrotowego. Do 100 km/h przyspiesza w 11 sekund i osiąga 185 km/h. Na baterii może przejechać około 59 kilometrów.

Używana Kia XCeed. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

Kia XCeed to w zasadzie nowe auto, które nie ma znanych usterek czy problemów. Podstawowy silnik jest słaby, ale wytrzymały – jeśli ktoś planuje jeździć głównie po mieście, będzie to rozsądny wybór. Mocniejsze silniki, np. 1.6 T-GDI o mocy 204 KM, mogą mieć wycieki, jeśli były źle użytkowane i niedbale serwisowane. Wnętrze jest zrobione z twardych, ale trwałych materiałów. Warto dokładnie sprawdzać stopień zużycia wnętrza i unikać mocno zaniedbanych egzemplarzy.

W dniu publikacji artykułu na popularnym serwisie z ogłoszeniami motoryzacyjnymi umieszczonych było około 290 ogłoszeń dotyczących Kii XCeed. Przykładowo model z 2020 roku z silnikiem 1.4 T-GDI i przebiegiem 120 000 kilometrów to koszt około 85 000 złotych. Za około 122 000 złotych kupimy model 2022 roku z przebiegiem 10 000 i silnikiem 1.5 T-GDI ze skrzynią DCT.

Używana Kia XCeed. Podsumowanie

Kia XCeed to kompaktowy crossover, który zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji. Ma świetny wygląd, dużo miejsca, wysoki komfort i bogate wyposażenie. Jego wady to mały bagażnik i spore spalanie, ale to nie zmienia faktu, że to atrakcyjna oferta w tej kategorii cenowej.

Używana Kia XCeed zalety:

przyjemna dla oka stylistyka, szczególnie w wyższych wersjach wyposażenia i z żółtym lakierem;

bardzo dobrze wykonane, funkcjonalne i ergonomiczne wnętrze;

dość szeroka paleta silników, w tym dynamiczna wersja o mocy 204 KM;

bardzo dobre wyposażenie, szczególnie w wersji od M wzwyż. Używana Kia XCeed wady: trochę za sztywne zawieszenie daje się we znaki na nierównych drogach;

wirtualne zegary nie pokazują swojego potencjału;

linia dachu odbija się na miejscu nad głową i w bagażniku.

Używana Kia XCeed. Opinie

Marta z Warszawy: Kia XCeed to moje pierwsze auto z segmentu crossoverów i jestem bardzo zadowolona z tego wyboru. Auto ma piękny wygląd, zwłaszcza w żółtym kolorze, który przyciąga spojrzenia na ulicy. Wnętrze jest przestronne, wygodne i dobrze wyposażone. Podoba mi się duży ekran dotykowy, kamera cofania i system audio. Silnik 1.5 T-GDI jest dynamiczny i oszczędny, a skrzynia biegów pracuje płynnie. Nie miałam żadnych problemów z tym autem, a serwis jest tani i profesjonalny. Polecam Kia XCeed każdemu, kto szuka ładnego, praktycznego i niezawodnego auta. Tomasz z Poznania: Kia XCeed to auto, które kupiłem z ciekawości, bo podobała mi się jego sylwetka i oferta silnikowa. Wybrałem wersję 1.6 T-GDI o mocy 204 KM i nie żałuję. To auto ma naprawdę dużo mocy i świetnie się prowadzi. Zawieszenie jest komfortowe, ale nie buja się na zakrętach. Hamulce są skuteczne, a układ kierowniczy precyzyjny. Auto jest też bardzo dobrze wyciszone i ma bogate wyposażenie. Jedyne, co mi się nie podoba, to dość wysokie spalanie, które w cyklu mieszanym wynosi około 9 litrów na 100 km. Ale to chyba normalne przy takim silniku. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z Kia XCeed i polecam go osobom, które lubią szybką i sportową jazdę. Anna z Krakowa: Kia XCeed to auto, które kupiłam z myślą o jeździe po mieście i poza nim. Wybrałam wersję hybrydową plug-in, która ma niskie zużycie paliwa i możliwość ładowania z gniazdka. Auto jest bardzo wygodne, ma dużo miejsca dla pasażerów i bagażu. Podoba mi się też design auta, zwłaszcza tylnych lamp i felg. Auto ma też wiele przydatnych funkcji, takich jak asystent pasa ruchu, adaptacyjny tempomat czy system ostrzegania o ruchu poprzecznym. Nie miałam żadnych usterek z tym autem, a serwis jest uprzejmy i pomocny. Jestem bardzo zadowolona z Kia XCeed i polecam go osobom, które szukają oszczędnego, ekologicznego i bezpiecznego auta.

Wybrane jednostki napędowe w Kia XCeed: Silnik Pojemność silnika/baterii Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa Emisja CO2 1.0 T-GDI 998 ccm 120 KM 172 Nm 186 km/h 11,3 s 6,6 l/100km 149 g/km 1.4 T-GDI 1353 ccm 140 KM 242 Nm 200 km/h 9,4 s 6,7 l/100km 151 g/km 1.5 T-GDI 1482 ccm 160 KM 253 Nm 208 km/h 9,0 s 6,4 l/100km 145 g/km 1.6 T-GDI 1591 ccm 204 KM 265 Nm 220 km/h 7,6 s 7,2 l/100km 162 g/km 1.6 CRDi MHEV 1598 ccm 136 KM 280 Nm 200 km/h 10,2 s 5,2 l/100km 135 g/km 1.6 GDI PHEV 1580 ccm 141 KM 265 Nm 185 km/h 11 s 1,4 l/100km 32 g/km

