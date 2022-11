Używane Subaru Impreza III (2007-2013). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Patryk z Lublina

No cóż. Do tej pory jeździłem rożnymi samochodami, aby przemieścić się z punktu A do B w celu załatwienia jakiejś sprawy, np. dojazdu do pracy. WRX GH jest aktualnie pierwszym samochodem, gdzie celem bywa jazda sama w sobie. Przypomnij sobie: kiedy po raz ostatni wyszedłeś z domu, aby się po prostu „przejechać”? Poza tym, z WRX-em będziesz czekał na pierwszy śnieg niczym dziecko na św. Mikołaja i narzekał, że drogowcy odśnieżyli jednak ulice. Niestety ok. 14-15 l/100km w porywach do 28 l/100km przy ostrzej jeździe może zaboleć. Seryjny wydech i hamulce to porażka. Jeśli kupujesz, to szukaj auta z polskiego ASO z pewna historią. Zwróć uwagę na skrzynie biegów, stan blachy, „Japończyk” może (poważnie) korodować. Po zakupie: często sprawdzaj i zmieniaj olej, lej dobre paliwo, na stacji po tankowaniu od czasu do czasu sprawdź ciśnienie w oponach. Jeśli miałbym wybrać inne auto, to tylko STI.

Krystian z Opola

Subaru to przede wszystkim „legendarny” napęd AWD i silnik bokser. III generacja Imprezy zasłynęła ponadto kontrowersyjnym wyglądem nadwozia typu hatchback. Miało ono ponoć zainteresować marką „zwykłego Kowalskiego”, szukającego rodzinnego hatchbacka (przynajmniej tak spekuluje prasa), a mnie się wydaje, że po prostu wpisuje się w ówczesny trend projektowania azjatyckich hatchbacków. Mógłby być bardziej stylowy, niemniej pisanie, że Hyundai i30 to przy nim designerski majstersztyk uważam za „lekką” przesadę. Wersja, którą mam przyjemność jeździć to odmiana wyposażona w wolnossący silnik 2.0l, oczywiście w układzie bokser. Zastosowanie napędu 4x4 i dość mocnego boksera w ciężkim aucie ma swoje konsekwencje i dla kogoś, kto - choćby przez swój styl jazdy - nie skorzysta z dodatkowych możliwości, które te rozwiązania dają - auto stanie się tylko źródłem niepotrzebnych kosztów i nerwów.

Leszek z Warszawy

Kupiłem sprowadzone auto z przebiegiem około 100 000 km, wymieniłem rozrząd i łączniki od stabilizatora. Jak na razie oprócz wymiany oleju i klocków nic nie muszę robić przy aucie. Mam fabryczną instalację LPG - jest rewelacyjna. Precyzja wykonania i dbałość o szczegóły powala na olana - nie ma porównania z żadną inną polską instalacją LPG. Wszystko dobrane idealnie - od korka wlewu gazu do czujników powietrza, nie czuć w ogóle jakiś zmian pracy silnika czy utraty mocy benzna/LPG. Jestem super zadowolony z Subaru, jakość wykonania silnika i zawieszenia to naprawdę mistrzostwo świata. Polecam autko, każdy będzie zadowolony.