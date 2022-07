Używany Opel Grandland X (2017 - obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Używany Opel Grandland X. Nadwozie/wnętrze

Opel Grandland, początkowo zapisywany z literą X, już od samego swojego rynkowego życia, które rozpoczęło się w 2017 roku, oferował typowo oplowską stylistykę. Auto nie wyróżnia się spośród konkurencji i jest pod względem wyglądu dość pospolite. Linie są bardzo ładnie narysowane, dynamiczne i spójne, ale nie ma tutaj praktycznie żadnego elementu, który wyróżniałby ten model wśród innych aut. Ładne, rozciągnięte światła, klasyczna linia boczna w kształcie klina, mocne przetłoczenia na tylnej klapie i klosze lamp zachodzące na tylne nadkola. Na uwagę zasługuje jedynie ciekawy słupek C, który odcina się od linii dachu. Przy zastosowaniu dwukolorowego lakieru, wygląda to bardzo ciekawie. Czy wygląd to wada tego auta? W żadnym wypadku. Grandland X jest ładny, ale pozwala zachować anonimowość, a dla wielu to bardzo ważna cecha.