Używany Peugeot 508 II (2018-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Gdy na rynku pojawiła się druga generacja Peugeota 508 z niezwykle odważnym wyglądem zewnętrznym i niemal kosmicznym wnętrzem, każdy wieszczył Peugeotowi sukces i gratulował rewolucji stylistycznej. Od premiery minęło kilka lat, a francuski przedstawiciel segmentu D wciąż prezentuje się rewelacyjnie. Czy warto rozważyć zakup Peugeota 508 II?

Na szczęście nie, bowiem kolejnym charakterystycznym elementem może być czarny pas na tylnej części nadwozia, który ciągnie się przez całą jego szerokość i ukrywa światła pod przyciemnionymi kloszami. W ciemnych wersjach kolorystycznych może to być mniej widoczne, jednak wybierając czerwoną, szarą lub inną jasną barwę lakieru, mamy pewność, że ten element stylistyczny będzie rzucał się w oczy. Linia boczna Peugeota 508 jest łagodna i zgrabna, ale trudno ukryć sportowe aspiracje, które przyświecały projektantom. Wyraźne przetłoczenia i delikatnie opadająca linia dachu nawiązują do modnych ostatnio 5-drzwiowych coupe. Słupek C niemalże kończy się na krawędzi klapy, nadając 508-ce bardziej sportowy charakter niż tradycyjnym sedanom czy liftbackom. Z zewnątrz auto prezentuje się świetnie, ale efekt „wow" pojawia się dopiero we wnętrzu. Peugeot Pierwsze, co się rzuca w oczy, to mała kierownica, która niemal opiera się na kolanach. Nad nią umieszczony jest wirtualny panel zegarów, a obok znajduje się duży ekran panoramiczny systemu info-rozrywki. Pod ekranem umieszczono rząd aluminiowych przełączników, które przypominają elementy ze statku kosmicznego. Wnętrze jest pełne ostrych linii, załamań i śmiałych detali, które można odkrywać przez długi czas. Oczywiście, tak innowacyjne rozwiązania mogą przyprawić niektórych o zawrót głowy, ale nie da się ukryć, że wygląda to bardzo interesująco. Co więcej, po przyzwyczajeniu się do zmienionych proporcji i układu deski rozdzielczej, okaże się, że samochód jest zaskakująco wygodny i ergonomiczny. Wnętrze oferuje pojemne schowki, półki, a konsola centralna jest umieszczona wysoko, zapewniając łatwy dostęp do wszystkich funkcji. A jak z przestrzenią?

Jeśli ktoś porównuje Peugeota 508 ze Skodą Superb, czeska propozycja oferuje znacznie więcej miejsca. Wybierając Peugeota 508, trzeba być gotowym na kompromis między stylem a praktycznością. Minimalna pojemność bagażnika wynosi 487 litrów, a po złożeniu oparć tylnej kanapy użytkownik ma do dyspozycji 1537 litrów przestrzeni. Na kanapie również nie jest zbyt obszernie, a nad głową miejsca jest niewiele – szczególnie w wersji liftback.

Używany Peugeot 508 II. Silniki/układ napędowy

W palecie jednostek benzynowych na początku królowała jednostka 1.6 PureTech, która może wygenerować moc o wartościach 180 lub 225 KM. W słabszym wariancie, kierowca ma do dyspozycji moment obrotowy wynoszący 250 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 7,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 230 km/h. Producent podaje średnie spalanie na poziomie około 7,4 litra na 100 km. W mocniejszej odmianie jednostki 1.6 PureTech do dyspozycji kierowcy jest 300 Nm momentu obrotowego, co przekłada się na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 7,3 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 250 km/h, a średnie spalanie oscyluje w okolicach 7,8 litra na 100 km.

W roku 2021 Peugeot dokonał znacznych zmian w gamie silnikowej swojego modelu 508. W najnowszych wersjach tego samochodu nie znajdziemy już innych jednostek napędowych poza trzycylindrowym silnikiem 1.2 PureTech o mocy 130 KM. Dodatkowo, dostępne są również wersje hybrydowe typu plug-in, które stanowią interesującą alternatywę. Oferowane warianty hybrydowe dysponują mocą 180 lub 225 KM. Jednak warto zauważyć, że ceny tych wersji hybrydowych mogą być dla niektórych klientów zbyt wysokie. Topową wersją jest model z dopiskiem PSE, czyli 360-konna hybryda plug-in z napędem na cztery koła.

Używany Peugeot 508 II. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

W dniu publikacji na popularnym serwisie z ogłoszeniami motoryzacyjnymi umieszczonych było około 200 ogłoszeń dotyczących używanego Peugeota 508 II. Przykładowo egzemplarz z 2019 roku z napędem hybrydowym PHEV o mocy 225 KM z wyposażeniem GT i z przebiegiem 65 000 kilometrów to koszt około 135 000 złotych. Za około 100 000 złotych znajdziemy egzemplarz z 2019 roku z silnikiem 2.0 BlueHDI i z przebiegiem 130 000 kilometrów.

Używany Peugeot 508 II. Podsumowanie

Peugeot 508 II to jeden z najlepiej wyglądających przedstawicieli z segmentu D. Początkowe lata produkcji obfitowały w ciekawe jednostki napędowe, które systematycznie były usuwane z oferty. Nie jest to auto specjalnie obszerne i oferujące dużą funkcjonalność bagażnika, ale jeśli ktoś szuka auta, które będzie cieszyło oczy i zapewni świetne prowadzenie, francuska propozycja jest godna uwagi.

Używany Peugeot 508 II zalety: świetnie wykonane i ciekawie zaprojektowane wnętrze;

rewelacyjna stylistyka, szczególnie w wyższych wersjach wyposażenia (np. GT Line);

wystarczający wybór silników, szczególnie w początkowych latach produkcji;

dostępna wersja z silnikiem Diesla i hybrydowa plug-in;

auto, które z pewnością pozwoli wyróżnić się z tłumu. Używany Peugeot 508 II wady: bazowy silnik 1.2 PureTech jest trochę zbyt ospały, szczególnie przy maksymalnym obciążeniu;

wnętrze jest ciekawe, ale niektórych może przerażać nietypowym układem;

trochę ciasne (w porównaniu do konkurencji) wnętrze, szczególnie z tyłu.

Używany Peugeot 508 II opinie

Krzysztof z Chełma

"Peugeot 508 drugiej generacji to samochód, który mnie zachwycił swoim wyglądem i komfortem jazdy. Linie nadwozia są dynamiczne i designerskie, a wnętrze prezentuje się nowocześnie i elegancko. Silnik 1.6 PureTech o mocy 180 KM dostarcza odpowiedniej dynamiki, a zarazem oszczędności paliwa. Jednak warto zauważyć, że przestrzeń w środku może być nieco ograniczona, zwłaszcza z tyłu. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z Peugeota 508." Krystian z Gdyni

"Peugeot 508 II to samochód, który spełnił moje oczekiwania pod względem wygody i jakości wykonania. Wnętrze jest przestronne i dobrze wykończone, a fotele zapewniają wygodne podróżowanie. Podczas jazdy auto jest stabilne i ciche, a silnik 1.2 PureTech o mocy 130 KM jest wystarczający do codziennych potrzeb. Jednak system infotainment mógłby być bardziej intuicyjny. Ogólnie polecam Peugeota 508 jako elegancki i komfortowy samochód." Patryk z Radomia

"Peugeot 508 drugiej generacji to samochód o dynamicznym wyglądzie i solidnym wykonaniu. Jazda nim sprawia przyjemność, a podwozie dobrze tłumi nierówności na drodze. Silnik 2.0 BlueHDi o mocy 160 KM oferuje wystarczającą moc i moment obrotowy. Natomiast wnętrze jest schludne i ergonomiczne, choć nieco brakuje miejsca na tylnej kanapie. Warto również zwrócić uwagę na oszczędne spalanie. Ogólnie jestem zadowolony z Peugeota 508 II jako praktycznego i stylowego samochodu."

Wybrane jednostki napędowe w Peugeot 508 II: Silnik Pojemność silnika/baterii Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa 1.2 PureTech 1199 cm3 130 KM 230 Nm 213 km/h 10 s 6,6 l/100km 1.6 PureTech 1598 cm3 180 KM 250 Nm 230 km/h 7,9 s 5,5 l/100km 1.6 PureTech 1598 cm3 225 KM 300 Nm 250 km/h 7,3 s 5,7 l/100km 1.5 BlueHDi 1499 cm3 130 KM 300 Nm 210 km/h 9,7 s 3,8 l/100km 2.0 BlueHDi 1997 cm3 160 KM 400 Nm 230 km/h 8,4 s 4,5 l/100km 2.0 BlueHDi 1997 cm3 180 KM 400 Nm 235 km/h 8,3 s 4,7 l/100km 1.6 Hybrid 225 PHEV 1597 cm3 225 KM 360 Nm 240 km/h 8,0 s 1,3 l/100km 1.6 Hybrid4 360 PHEV (PSE) 1597 cm3 360 KM 520 Nm 250 km/h 5,2 s 2,0 l/100km

