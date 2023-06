Używany samochód hybrydowy. Te modele są najpopularniejsze

„Większa liczba aut hybrydowych na rynku wtórnym świadczy przede wszystkim o rosnącej potrzebie kierowców ograniczania wydatków na paliwo, ale także o coraz większej świadomości ekologicznej. Hybrydy gwarantują znakomitą ekonomikę spalania oraz niską emisyjność, dlatego stanowią oczywisty wybór przede wszystkim dla osób, które na co dzień poruszają się w ruchu lokalnym, z małą prędkością. Używane auta hybrydowe, zwłaszcza niemal nowe, są atrakcyjną ofertą dla osób planujących zakup takiego samochodu, ponieważ oferują one nowoczesną technologię w zakresie bezpieczeństwa i komfortu w przystępnej cenie, w porównaniu do aut nowych. W naszych oddziałach obserwujemy rosnące zainteresowanie zakupem używanych hybryd, które mają stosunkowo niski przebieg i są tańsze niż auta dostępne na rynku pierwotnym“ – powiedziała Karolína Topolová, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

Według danych AAA AUTO mediana wieku oferowanych do sprzedaży samochodów hybrydowych na wtórnym rynku, systematycznie spada. Rok temu wynosiła 4,1 lat, a w maju br. 3,8 lat. Podobnie jest z przebiegiem aut, jest on coraz niższy – w maju 2022 roku mediana przebiegu wynosiła 61 278 km, a przed miesiącem 59 540 km. Natomiast rosną ceny używanych aut hybrydowych, co wynika z niższego wieku pojazdów oferowanych do sprzedaży oraz mniejszej dostępności samochodów nowych. O ile przed rokiem mediana ceny używanych hybryd wynosiła 95 940 zł, to w maju 2023 r. wynosiła już 103 875 zł.