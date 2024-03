Używany Volkswagen Golf VII (2012 – 2020). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Krystian z Wadowic

Mam odmianę GTD – to dość nietypowy Golf i ten, kto się nie zna, myśli, że to zwykłe 2.0 TDI, ale z pakietem dodatków sportowych. Nic bardziej mylnego – to GTI, ale z silnikiem Diesla. Silnik fantastycznie się spisuje ze skrzynią manualną, jest bardzo zrywny i dynamiczny, ale też bardzo łatwo i przyjemnie się prowadzi – w końcu do Golf. Oczywiście pali więcej niż zapewnia producent, ale za moc trzeba odpowiednio zapłacić. Przy przebiegu ponad 216 tys. km lubi trochę wypić oleju – u mnie niecały litr na 1600 kilometrów, więc nie ma dramatu.

Kacper z Przemyśla

Golf to Golf - klasa sama w sobie, choć myślałem, że ostatni model będzie lepiej dopracowany. Miałem rocznik modelowy 2020, a drobne problemy jednak wkurzały. Powłoka lakiernicza jest bardzo cienka. Musiałem nawet kupić zaprawkę w VW bo co kilka tygodni pojawiały się odpryski lakieru na masce, zderzaku a nawet słupkach B. Raz w czasie ulewy spadł mi na dach kawałek gałązki i również na dachu lakier uszkodzony. Nie wiem czym oni lakierują nowe samochody, ale chyba farbami plakatowymi… Uszczelki drzwi przecierają lakier i trzeba zabezpieczać folia. Najlepsze multimedia z grupy VAGa, mega responsywne i dopracowane, materiały wykończenia boczków, kokpitu, siedzeń to wzór w tej klasie, wyciszenie tez bardzo dobre. Silnik (1.5 TSI 130 KM) bardzo ładne reaguje na pedał gazu, ale trochę potrafi kangurować, jest jakaś bolączka tego silnika również z manualem.

Mariusz z Płocka

Kupiłem auto jako używane w 2020 z przebiegiem 40 tys. km. Rok produkcji sierpień 2018. Komfortowe, szybkie, dobrze wyciszone auto. Spalanie (2.0 TDI 150 KM) jest bardzo dobre. Można po mieście spokojnie zejść poniżej 5,3l/100km. Typowo pali około 6l/100km po mieście jak jedziemy dynamicznie. W trasie w zależności od prędkości można zejść nisko ze spalaniem, lub wdepnąć i nadal nie mieć więcej niż 7-8 l/100km. Jeżdżę dość dynamicznie więc da się spalać mniej. DPF (bez AdBlue) będzie wkurzał niektórych użytkowników. Jeśli jednak się ogarnie ten problem, to auto odwdzięczy się przyjemną i bezproblemową eksploatacją. Rozrząd jest na pasku, więc wymiany częstsze za to tańsze niż w przypadku łańcucha.