Volkswagen Taigo 1.5 TSI 150 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

Gdy pierwszy raz spotkałem się z tym samochodem na kilkugodzinnej jeździe premierowej, nie bardzo rozumiałem sens jego istnienia na rynku europejskim. Nieco większy od T-Cross, większy również od T-Roc, ale oferujący nieco mniejszy komfort wewnątrz. Czy wepchnięcie Taigo pomiędzy dwa wspomniane modele miało sens? Po dłuższym teście mam już konkretne wnioski.

Volkswagen Taigo. Nadwozie i wnętrze

Volkswagen Taigo nie jest zupełną nowością, bowiem auto w niemal takiej samej odsłonie już wcześniej pojawiło się na rynku brazylijskim pod nazwą Nivus. Głównym smaczkiem stylistycznym tego modelu jest oczywiście łagodnie ścięty dach a’la coupe, co jest ostatnio bardzo modne w połączeniu z nadwoziem typu crossover. Oczywiście najbardziej przypomina mniejszego T-Cross z tradycyjną linią dachu, choć z przodu znajdziemy sporo elementów z odświeżonego Polo, jak również nawiązania do modeli z serii ID jak np. biegnącą przez środek atrapy grilla listwa LED. Najwięcej dzieje się oczywiście w tylnej części, a konkretniej od słupka B, bowiem niedaleko za nim dach zaczyna opadać, a od słupka C i przedłużonego D łagodnie przeistacza się w krawędź mocno pochylonej klapy bagażnika. Pod względem gabarytów, nowe Taigo (4266 mm długości) pozycjonuje się sporo powyżej wspomnianym T-Cross (4108 mm długości), a nawet pozornie większym T-Roc (4236 mm długości). To dość ciekawe zestawienie, choć nie da się ukryć, że T-Roc jest szerszy (1819 mm kontra 1757 mm w Taigo) i pozycjonowany pół oczka wyżej.

To samo tyczy się wnętrza. W testowanej przeze mnie wersji Style było niemal wszystko, a więc można było poczuć się naprawdę przyjemnie i komfortowo. Poza tym, moim zdaniem, to była chyba najładniejsza dostępna konfiguracja, z zielonym lakierem, zielonymi dekorami we wnętrzu i tapicerką z elementami z beżowej skóry ekologicznej i jasnymi tworzywami. Świetnie to ze sobą grało i sprawiało bardzo przyjemne wrażenie. Nawet nadmiar fortepianowego plastiku, którego zazwyczaj nie lubię, nie sprawiał mi tutaj problemów i to wszystko do siebie po prostu pasowało. Miejsca nad głową jest wystarczająco, na szerokość jest po prosty w porządku – poziom Polo, więc nie można narzekać. Z tyłu też jest zaskakująco przestronnie, szczególnie, jeśli chodzi o miejsce na nogi. Nad głową, ze względu na opadający dach, miejsca jest trochę mniej, podobnie jak na szerokość. Pojemność bagażnika w tym modelu to 440 litrów w standardowym układzie kanapy lub 1222 litrów po jej złożeniu. Bardzo przyzwoity wynik.

Volkswagen Taigo. Dane techniczne, osiągi i spalanie

Pod maską testowanego Volkswagena Taigo pracował chyba najpopularniejszy silnik w całej Grupie Volkswagena – 1.5 TSI o mocy 150 KM. Czy ta jednostka jest odpowiednia dla tego modelu? I tak, i nie. Tak, bowiem we współpracy z 7-biegową przekładnią DSG, spisuje się świetnie, jest dynamiczna, zapewnia więcej niż zadowalające osiągi – od 0 do 100 km/h w 8,3 sekundy i 212 km/h prędkości maksymalnej – oraz pozwala na oszczędną jazdę z wykorzystaniem trybu żeglowania oraz odłączanych cylindrów (ACT). Z drugiej strony silnik 1.0 TSI o mocy 110 KM nie robi z Taigo zawalidrogi, a do miasta więcej nie trzeba. Poza tym jest o niecałe 10 000 złotych tańszy. Tak czy inaczej Taigo z 1.5 TSI o mocy 150 KM to świetnie jeżdżące auto, które jest bardzo dynamiczne w mieście, a w trasie nie dość, że dynamiki nie brakuje, to jest bardzo oszczędne. A jak wygląda spalanie?

zużycie paliwa w mieście (50 km/h) – 6,5 l/100km;

zużycie paliwa w trasie (70-100 km/h) – 5-6 l/100km;

zużycie paliwa na drodze ekspresowej i autostradzie (120-140 km/h) – 6-7 l/100km.

Volkswagen Taigo. Ceny i wyposażenie

Cennik Volkswagena Taigo startuje od 90 790 złotych. Za testowaną odmianę Style z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 KM i z automatyczną skrzynią 7-stopniową trzeba zapłacić już 121 890 złotych. Za wspomnianego Volkswagena T-Roc z takim samym napędem i wyposażeniem trzeba zapłacić 133 590 złotych. W cenniku robi się ciasno… Tak czy inaczej w odmianie Style niczego nie brakuje i Taigo już na starcie dostaje m.in.: reflektory LED Matrix IQ.Light;

cyfrowy zestaw wskaźników;

system info-rozrywki z ekranem 8,25 cala;

pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy z aktywnym tempomatem;

aluminiowe felgi 17-calowe;

podświetlenie ambientowe;

czujniki parkowania z przodu i z tyłu.

Jest naprawdę nieźle, a obecność aktywnego tempomatu i świateł matrycowych LED to spora zaleta. Oczywiście dokupić możemy wiele gadżetów, więc końcowa cena może znacząco podskoczyć. Pakiet Comfort (autoalarm, podgrzewane fotele, 2-strefowa klimatyzacja itp.) – 4 900 złotych;

Pakiet Style (18-calowe felgi, wirtualne zegary 10,25 cala, przyciemniane szyby) – 3 200 złotych;

szklany dach panoramiczny – 4 410 złotych;

kamera cofania – 1 330 złotych;

zestaw audio Beats – 2 870 złotych;

zestaw info-rozrywki z nawigacją i ekranem 9,2 cala – 7 110 złotych.

Volkswagen Taigo. Podsumowanie

Początkowo Taigo wydawał mi się zbędny w ofercie Volkswagena, a niewielka różnica w cenie pomiędzy podobnymi odmianami Taigo i T-Roc dodatkowo wzbudzała we mnie wątpliwości. Po teście wiem, że Taigo idealnie wpisuje się w potrzeby sporej grupy klientów, którzy szukają czegoś większego i modniejszego niż T-Cross, ale T-Roc to dla nich za wiele. Ale sens mają przede wszystkim niższe wersje z silnikiem 1.0 TSI, bowiem ta testowana przeze mnie wydaje się odrobinę za droga, a to dlatego, że za kilka tysięcy złotych więcej czeka już porównywalny T-Roc. Wybór ciężki, ale chyba dość oczywisty.

Volkswagen Taigo – zalety: świetny wygląd i bardzo udana konfiguracja;

przyjemne prowadzenie, bardzo dobra dynamika;

zaskakująco niskie spalanie przy odpowiednim traktowaniu;

dużo miejsca w środku, przyzwoity bagażnik;

bardzo bogate wyposażenie już w standardzie. Volkswagen Taigo – wady: odrobinę za mało miejsca na szerokość;

wysoka cena i konkurenci w obrębie marki np. T-Roc. Porównanie Volkswagen Taigo 1.5 TSI 150 KM (AT7) do wybranych konkurentów: Volkswagen Taigo 1.5 TSI 150 KM (AT7) Hyundai Kona 1.6 GDI 141 KM (AT6) Nissan Juke 1.6 Hybrid 143 KM (CVT) Cena (zł, brutto) od 121 890 od 112 500 od 125 470 Typ nadwozia/liczba drzwi crossover/5 crossover/5 crossover/5 Długość/szerokość (mm) 4266/1757 4205/1800 4210/1800 Rozstaw kół przód/tył (mm) 1531/1516 1559/1568 b.d./b.d. Rozstaw osi (mm) 2554 2600 2636 Pojemność bagażnika (l) 440/1222 374/1156 354/1292 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1229 1376 1362 Pojemność zbiornika paliwa (l) 40 38 46 Układ napędowy spalinowy spalinowy (HEV) spalinowy (HEV) Rodzaj paliwa benzyna benzyna benzyna Pojemność (cm3) 1498 1580 1598 Liczba cylindrów 4 4 4 Napędzana oś przednia przednia przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 7-stopniowa automatyczna, 6-stopniowa automatyczna, bezstopniowa Osiągi Moc (KM) 150 141 143 Moment obrotowy (Nm) 250 170 (silnik elektryczny) 205 Nm (silnik elektryczny) Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 8,3 11 10,1 Prędkość maksymalna (km/h) 212 161 165 Średnie spalanie (l/100 km) - dane fabryczne 6,1 (WLTP) 4,9 (WLTP) 5,0 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 138 112 114

