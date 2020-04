Wadowice. Basen zbankrutuje przez koronawirusa? Sytuacja jest trudna

Na utrzymanie krytej pływalni Delfin potrzeba miesięcznie ok. 240 tysięcy złotych. Placówka zatrudnia 35 osób, a ich pensje to w sumie 160 tysięcy złotych miesięcznie. Basen w Wadowicach jest samodzielnie funkcjonującym zakładem budżetowym. Samorząd Wadowic nie może pokrywać tych wszystkich wydatków.

Od 1 kwietnia zastosowano środki oszczędnościowe w postaci urlopów bezpłatnych tych pracowników, którzy nie pozostają na zwolnieniu lekarskim czy opiece na dziecko do 8 roku życia. Pracownicy złożyli wnioski o urlop bezpłatny w każdym z czterech miesięcy przez połowę miesiąca, czyli od kwietnia do lipca

Tymczasem wyliczono, że pieniędzy, jeśli ograniczenia związane z pandemią nie ustaną, wystarczy tylko do końca lipca i to pomimo oszczędności, wprowadzonych przez dyrekcję.

Dało to oszczędności od 68 do 130 tys. zł w zależności od konkretnego miesiąca. Oprócz kosztów wynagrodzeń pływalnia ponosi koszty stałe w wysokości 16 tys. zł miesięcznie. Dyrektor Ramos zapewnia, że te koszty zredukuje w ramach programu oszczędnościowego do średnio ok. 2 600 zł miesięcznie.

To wszystko jednak za mało by basen przetrwał pandemię, dlatego wadowicki samorząd, na mocy tarczy antykryzysowej, przekaże pływalni dotację celową na funkcjonowanie basenu przez cztery miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec.