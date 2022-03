Wielkanoc 2022. Piękne, krótkie, oryginalne, ale także śmieszne życzenia i wierszyki do wysłania w wiadomości bądź smsem!

Historia Wielkanocy – skąd się wzięła?

Tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Niech te święta Wielkiej Nocy spłyną rzeką Boskiej mocy, otuliwszy serce Wasze spokojem i radością. Życzymy Wam chwili refleksji i chwil radości spędzonych wspólnie przy rodzinnym stole. Niech Chrystus zmartwychwstały przyniesie dla Was wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.

***

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół

oraz wesołego Alleluja.

***

Wielkanoc przypomina nam, że nigdy nie należy tracić nadziei, ponieważ bez względu na to, jak ciemna jest droga którą się poruszamy, na jej końcu zawsze znajduje się światło. Niech wszystkie modlitwy się spełnią. Wesołych świąt wielkanocnych!

***

Z okazji Świąt Wielkanocnych: miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr, zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze. Pracy, która pomaga żyć. Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.

***

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

składam wiosenne życzenia,

aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,

rodzinach i domach zagościła radość, spokój

i wielka nadzieja odradzającego się życia.

***

Dzieląc się jajkiem,

w te piękne Święta,

życzymy samych radości.

Niech będzie zdrowie,

niech będzie szczęście,

dobrobyt niech w Was gości.

***

Smacznego jajka,

mokrego Dyngusa,

a jeszcze do tego wiary w Chrystusa!

Ciast wszelakich trzy tony,

Jajeczek dużych jak galony.

Kiełbasy wiejskiej,

bez żadnej skazy miejskiej.

Uśmiechu promiennego,

do tego słońca wiosennego!

***

Weź koszyczek do swej pięści, do kościoła idź poświęcić. Włóż szyneczkę, kilka jajek, smacznej babki też kawałek. Spróbuj zmieścić i kiełbasę, nie zapomnij chrzanu czasem!

***

Skacze zajączek po lesie,

I życzenia Tobie niesie.

Przez pisanki przeskakuje,

Alleluja wykrzykuje,

Na koniec znika w długich susach,

Cały mokry od dyngusa!

***

Wesołych, pełnych nadziei i wiary świąt Wielkiej Nocy, spędzonych wśród srebrnych bazi i kochającej rodziny, przy wspólnym stole.

***

Głębokiego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, duchowego ubogacenia i spokoju życzy…

***

Smacznej szynki i jajeczka w ten świąteczny ranek,

a w koszyczku wielkanocnym samych niespodzianek!

***

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

a także kolorowych spotkań

z budzącą się do życia przyrodą

***

Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego

a przy tym wszystkim stołu bogatego.

Mokrego dyngusa, smacznego jajka

i niech te święta będą jak bajka.

***

Żeby śmiały się pisanki, uśmiechały się baranki,

mokry Śmigus zraszał skronie,

dużo szczęścia sypiąc w dłonie

- z okazji świąt Wielkanocnych życzy…

***

Na tę Wielkanoc

życzyć Wam wypada

ciepła domowego, miłości bliźniego,

placka wybornego, spokoju świętego

***

Pogody ducha, zdrowia i radości

oraz wszelkiego dobra

z okazji Świąt Wielkanocnych

***

Z okazji Świąt Wielkanocnych,

życzę wszelkich łask Bożych,

pogodnych, zdrowych świąt

i pomyślności w życiu osobistym.

***

Wszystkiego Dobrego

Jajka wielkiego malowanego

zielonej łączki na której zajączki

jedzą makowce i pasą owce

***

Niech Chrystus Zmartwychwstały

przyniesie dla Was wiosenne kwiaty radości,

miłości, spokoju i szczęścia.

Wesołych Świąt i mokrego Dyngusa życzy...

***

Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych

oraz wszelkiej pomyślności

i radości w życiu zawodowym i prywatnym

***

Święta, święty czas już tuż

wcinaj jajka ale już.

Kiedy zając Cię zaś wzruszy,

daj mu marchew, podrap uszy.

A gdy jajko będzie puste,

daj mu kopa wprost w kapustę.

Niech nie myśli, że jest cwany,

za to Ty miej rok udany.

Życzę Wesołych Świąt Wielkiej Nocy pełnych jajek i dużo szczęścia

***