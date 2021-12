Wzrost cen w 2022. O ile? Czy czeka nas dwucyfrowa inflacja w Polsce?

- Kolejne transze gotówki na rynek spowodują natomiast, że będzie jej jeszcze więcej. To może przyspieszyć inflację. Są to działania niespójne, dawanie pieniędzy do ręki, jest trochę jak gaszenie pożaru benzyną - mówi Marek Bielawski, dyrektor ds. inwestycji klientów, współwłaściciel Mikemi fin. Zaznaczył, że biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, możliwy jest skok inflacji do 10%, ale w krótkim okresie czasu. Bielawski uważa, że średnioroczna inflacja będzie niższa.