Zaliczka czy zadatek. Co przepadnie w momencie niewykonania umowy?

Nieważne, czy idziemy do salonu dealera, do komisu, na giełdę czy kupujemy pojazd z ogłoszenia. Jeśli spełnia wszystkie oczekiwania, a z różnych powodów nie możemy go kupić od razu, podpisujemy ze zbywcą umowę przedwstępną. Taka umowa ma zagwarantować obu stronom transakcji, że do sprzedaży prędzej czy później dojdzie. Innymi słowy - sprzedawca nie sprzeda tego konkretnego auta innemu nabywcy, a klient się nie rozmyśli. Ale - jak to w zwykle bywa - najlepszą gwarancją są pieniądze, a nie kartka papieru. Dlatego w umowie przedwstępnej strony postanawiają, że kupujący wpłaci pewną kwotę.