Zamówił ciągnik, został bez maszyny i pieniędzy. Oszustwa internetowe dotykają też rolników. Jak nie dać się oszukać w sieci?

W sieci warto być czujnym. Okazyjne ceny potrafią być zgubne

Zakupy w Internecie to wygoda, ale jak się okazuje, także pole do popisu dla oszustów. W wielu przypadkach wyłudzenie pieniędzy okraszone jest różnymi zabiegami technicznymi mającymi uśpić naszą czujność. Fikcyjne opinie klientów, żądanie przedpłaty – to często sprawia, że kupujący ma wrażenie, że dokonuje transakcji z zaufaną osobą.