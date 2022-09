Złomowanie samochodu krok po kroku. Co trzeba wiedzieć? Jakie formalności trzeba załatwić?

Na początek warto wyjaśnić, czym w ogóle jest złomowanie samochodu. Otóż jest to proces, w ramach którego samochód zostaje uznany za niezdatny do dalszej eksploatacji. Po przyjęciu pojazdu, stacja demontażu dokonuje jego rozmontowania, pozyskując w ten sposób elementy, które mogą zostać wykorzystane ponownie. Jednocześnie pozostałe części podlegają utylizacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Obecnie złomowanie może odbyć się wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach, jakimi są stacje demontażu pojazdów. Reguluje to ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, która to nakazuje oddawać niesprawne, powypadkowe lub stare i nieużywane pojazdy do legalnych stacji demontażu, które mają zezwolenie na działalność od marszałka województwa.