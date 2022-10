Zmiana opon z letnich na zimowe. Kiedy najlepiej zmienić ogumienie?

- W takich temperaturach ogumienie letnie staje się coraz twardsze i nie zapewnia odpowiedniej przyczepności – różnica w drodze hamowania w porównaniu z zimówkami może wynieść nawet ponad 10 metrów, a to są dwie długości dużego samochodu! Jak wynika z danych klimatycznych IMGW – przez prawie połowę roku temperatury i opady w Polsce wykluczają możliwość bezpiecznej jazdy na letnim ogumieniu. Pozostaje nam więc wybór między oponami zimowymi i całorocznymi z homologacją zimową. Nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie – Raport Komisji Europejskiej dowodzi, że używanie opon zimowych zmniejsza ryzyko wypadku aż o 46 proc. – podkreśla Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Jadąc po mokrej nawierzchni z prędkością 90 km/h przy temperaturze 2ºC, droga hamowania na oponach zimowych jest o 11 metrów krótsza niż na letnim ogumieniu. To ponad dwie długości samochodu klasy premium. Dzięki zimówkom w czasie jesiennej słoty szybciej zahamujesz na mokrej nawierzchni – a to może uratować życie i zdrowie!

Jeśli opony całoroczne, to tylko z homologacją zimową – oznaczoną symbolem płatka śniegu na tle góry. Jedynie takie oznaczenie daje gwarancję, że mamy do czynienia z ogumieniem dostosowanym do zimy pod względem bieżnika i miękkiej mieszanki gumowej. Zimowe opony zapewniają przyczepność w niskich temperaturach i mają bieżnik efektywnie odprowadzający wodę, śnieg i błoto.

To niestety błędne przekonanie, które może mieć tragiczne konsekwencje. M+S jest niczym innym, jak deklaracją producenta, że ogumienie ma bieżnik błotno-śniegowy. Takie opony nie mają jednak homologacji oraz wszystkich cech opon zimowych. Jedynym oficjalnym oznaczeniem homologacji zimowej jest symbol alpejski!

W ciągu 4-6 lat zużyjemy dwa komplety opon – bez względu na to, czy będą to dwa komplety ogumienia całorocznego z homologacją zimową, czy jeden komplet opon letnich i jeden zimowych. Jazda na oponach dedykowanych do pory roku pozwala zminimalizować ich zużycie i znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa. Na zimówkach szybciej zahamujesz, gdy zrobi się chłodno – także na mokrej nawierzchni!