Zmiany dla kierowców. Które przepisy obowiązują od 1 lipca 2023 roku?

Początek lipca 2023 roku przyniósł wiele zmian dla kierowców. To nie tylko darmowe przejazdy autostradami. Pojawił się m.in. zakaz wyprzedzania się ciężarówek. A co z przepisami dotyczącymi punktów karnych?

Darmowe państwowe autostrady

Od 1 lipca 2023 r. nie trzeba płacić na autostradzie A2 Konin – Stryków oraz A4 Wrocław – Sośnica za przejazd pojazdem o masie do 3,5 tony. Nowe przepisy uniemożliwiają wprowadzenie opłat także na pozostałych zarządzanych przez GDDKiA autostradach, które są obecnie bezpłatne, a także na odcinkach, które są w realizacji. Przejechanie odcinka autostrady A2 (Konin - Stryków kosztowało 9,90 zł, a odcinka autostrady A4 (Wrocław - Gliwice) - 16,20 zł. Nadal jest pobierana opłata od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów poruszających się tymi odcinkami autostrad.

Bezpłatne przejazdy w wakacyjne weekendy na A1 Gdańsk – Toruń

Rada Ministrów przyjęła uchwałę upoważniającą Ministra Infrastruktury do wydania polecenia koncesjonariuszowi autostrady A1 na odcinku Gdańsk – Toruń niepobierania opłat w wakacyjne weekendy. Zawieszenie poboru opłat już obowiązywało od północy z 30 czerwca na 1 lipca 2023 r. do poniedziałku 3 lipca 2023 r. do godziny 12:00, a następnie bezpłatnie pojedziemy w kolejne weekendy od godziny 12:00 w piątek do godziny 12:00 w poniedziałek.

Wyjątkiem będzie długi sierpniowy weekend, wtedy bezpłatne przejazdy będą obowiązywały od piątku 11 sierpnia od godz. 12:00 do środy 16 sierpnia 2023 r. do godz. 12. Ostatnim weekendem, w który będzie obowiązywało zawieszenie poboru opłat, będzie ten w dniach 1-4 września 2023 r. Jednocześnie Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. rekompensaty środków, które z tytułu zniesienia opłat nie wpłyną na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego w kwocie do 50 mln zł. Na tyle oszacowano całkowity koszt związany z zawieszeniem poboru opłat na A1 Gdańsk – Toruń.

Zakaz wyprzedzania się ciężarówek

Od 1 lipca 2023 r. obowiązuje ponadto zakaz wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu. Przepisy te mają na celu wyeliminowanie tzw. wyścigów słoni, a w konsekwencji poprawę bezpieczeństwa na drogach szybkiego ruchu. Chodzi o sytuacje, w których kierowcy pojazdów ciężarowych wyprzedzają się przy minimalnej różnicy prędkości, często wynoszącej 1-2 km/h. Manewr taki jest wykonywany na tyle długo, że dochodzi wtedy do powstawania zatorów, bo dopuszczalna prędkość takich pojazdów wynosi 80 km/h, przy dopuszczalnej maksymalnej prędkości dla pojazdów osobowych 120 km/h na drogach ekspresowych i 140 km/h na autostradach. Niekiedy dochodzi też do gwałtownej zmiany pasa ruchu przez kierowcę pojazdu ciężarowego, co skutkuje gwałtownym hamowaniem kierowców jadących z dużo większą prędkością pasem, na który wjeżdża.

Nowe przepisy zabraniają kierującemu pojazdem ciężarowym kategorii N2 lub N3 (odpowiednio powyżej 3,5 t i powyżej 12 t) wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla tych pojazdów na drogach kategorii A i S.

Dodatkowo, aby upłynnić ruch pojazdów poruszających się po autostradzie i drogach ekspresowych o trzech lub więcej pasach ruchu, przynajmniej jeden pas ruchu będzie wolny od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz od zespołów pojazdów o długości powyżej 7 m (niezależnie od masy). Przepis ten dostosowuje polskie prawo do zapisów Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu 8 listopada 1968 r., które stanowią, że jeżeli autostrada ma trzy lub więcej pasów przeznaczonych do ruchu w tym samym kierunku, kierującym pojazdami przeznaczonymi do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3500 kg lub zespołami pojazdów o długości ponad 7 m zabrania się korzystać z innych pasów ruchu niż dwóch pasów położonych najbliżej prawej krawędzi jezdni, odpowiadającej kierunkowi ruchu, w którym się porusza. Zniesienie opłaty ewidencyjnej

Od 1 lipca 2023 roku nie trzeba płacić opłaty ewidencyjnej m.in. za: rejestrację pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic, przeprowadzenie badania technicznego pojazdu oraz odczyt stanu drogomierza pojazdu po wymianie. W zależności od rodzaju zniesienie opłaty pozwoli zaoszczędzić od 0,50 zł do 1 zł. 0,50 zł nie trzeba będzie płacić w przypadku wydania dowodu rejestracyjnego, czy prawa jazdy. 1 zł mniej zapłacimy natomiast za badanie techniczne.

Podwyżka kar za brak ubezpieczenia OC

Jak przypomina Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), posiadanie ważnego ubezpieczenia OC jest w przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązkowe. Jego brak oznacza zwykle spore koszty. Ważnością polisy powinna zainteresować się także osoba, która będzie kierować cudzym pojazdem. Warto sprawdzić, czy ma on ważne ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nawet jeśli pożyczamy pojazd od kogoś bliskiego czy z wypożyczalni. W przypadku spowodowania kolizji lub wypadku nieubezpieczonym pojazdem, konsekwencje finansowe ponosi zarówno posiadacz pojazdu, jak i osoba nim kierująca.

Od 1 lipca 2023 wzrasta kara za brak OC. Zależy ona od czasu braku ubezpieczenia oraz rodzaju pojazdu. Jak to wygląda w przypadku samochodów osobowych?

Kary za brak OC od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. za samochód osobowy: Brak ważnego OC od 1 do 3 dni – 1440 zł (teraz jest 1369 zł);

Brak ważnego OC od 4 do 14 dni – 3600 zł (teraz jest 3 490 zł);

Brak ważnego OC powyżej 14 dni – 7200 zł (teraz jest 6980 zł).

Co ze zmianami w punktach karnych? Wyjaśniamy!

Początkowo nowe przepisy miały zacząć obowiązywać od 17 września 2023 roku. Następnie w mediach pojawił się termin 1 lipca 2023 roku. Część mediów nadal informuje, że od 1 lipca kierowców obowiązują zmiany w punktach karnych. Jak jest w rzeczywistości? - Zmiany w punktach karnych wchodzą w życie od 17 września 2023 roku - ucina spekulacje w rozmowie z Motofakty.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Informacja, że punkty karne od 1 lipca 2023 roku kasują się wcześniej i powracają kursy redukujące to fake news.

