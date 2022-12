Czy w ciąży można pić kawę? Już jedna filiżanka dziennie to niższe ryzyko cukrzycy typu 2 w przyszłości u kobiet z cukrzycą ciężarnych Agata Siemiaszko

Za bezpieczną dawkę kofeiny w ciąży uznaje się 200 mg, co odpowiada 2 kawom z ekspresu. Niektóre kobiety jednak powinny zrezygnować z tego napoju np. panie z nadciśnieniem tętniczym krwi. Mykola Sosiukin/GettyImages.com

Cukrzyca ciężarnych to schorzenie, które dotyczy średnio co 10 kobiety w ciąży, a nieleczona choroba może prowadzić do rozwoju cukrzycy typu 2 w przyszłości. Początkowo schorzenie leczy się poprzez zmianę nawyków żywieniowych i wdrożenie aktywności fizycznej, jednak czasami konieczna jest również insulinoterapia. Naukowcy zaobserwowali również, że picie jednej filiżanki kawy przez kobiety z cukrzycą ciążową może zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 w przyszłości.