Jak odświeżyć czerstwy chleb? 9 najlepszych sposobów na wczorajszy bochenek

Czy czerstwy chleb jest zdrowy?

Aby spleśniały chleb nie wylądował w koszu, warto kupować bochenki przygotowane na zakwasie i nie przechowywać ich w plastikowych woreczkach. Dzięki temu będą dłużej świeże. Chleb na zakwasie może być dobry do jedzenia nawet przez 5 dni. Jednak, gdy zacznie twardnieć, można zrobić z niego pyszne dania z czerstwego chleba. Warto pamiętać, że chleb czerstwy nie traci wartości odżywczych. Ma taką samą ilość błonnika, co świeży chleb. Należy zwracać uwagę, czy nie pleśnieje. Ponadto wiele diet odchudzających zaleca sięganie po czerstwy chleb , który jest wolniej trawiony.

Jak odświeżyć chleb? Wypróbuj nasze sposoby

Pain perdu, czyli tosty francuskie

We Francji tradycyjnie przygotowuje się pain perdu, czyli zagubiony, stracony chleb. Na świecie danie znane jako tosty francuskie. Najczęściej przygotowuje się je z czerstwej brioszki lub chałki. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć też chleba. Jest to francuska wersja chleba w jajku podawana na słodkie śniadania. Do masy mleczno-jajecznej dodaje się szczyptę cukru, startej gałki muszkatołowej, a niektóre przepisy polecają dodać odrobinę soku z pomarańczy. Można je smażyć na klarowanym maśle i podawać z miodem lub konfiturą pomarańczową.

