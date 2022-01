Katarzyna Bosacka odtworzyła koszyk z zakupami Andrzeja Dudy z 2015 roku. Jest drogo!

Wzrost cen produktów spożywczych to wynik wielu czynników ekonomicznych i społecznych. Szalejąca inflacja, trudności związane z uprawą owoców i warzyw, a także podwyżki cen gazu i energii sprawiają, że żywność cały czas drożeje. Katarzyna Bosacka w nagraniu pod tytułem „Jest drogo, koszyk Dudy” porównała ceny produktów kupionych przez Andrzeja Dudę w trakcie kampanii wyborczej w 2015 z dzisiejszymi. Promotorka odpowiedzialnych zakupów tak jak prezydent zrobiła zakupy w Biedronce.

- Człowiek ogląda każdy pieniądz z każdej strony, zanim cokolwiek wyda. Parę lat temu, gdy weszło się do Biedry, do Lidla, do Kauflandu czy Netto - bo przeszło 3/4 Polaków kupuje w dyskontach, takie codzienne zakupy - to wtedy za 100 lub 150 zł naprawdę wychodziło się z pełnym koszykiem. A dzisiaj, mam wrażenie, że tych rzeczy jest coraz mniej - mówi Katarzyna Bosacka w filmiku na YouTube.