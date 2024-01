Małopolska aktywnie zimą. Jakie atrakcje czekają w Tyliczu i Krynicy-Zdroju? Zobaczcie i dajcie się ugościć!

Mozaika małopolskich atrakcji

We wszystkich programach jest także miejsce na nowości i niespodzianki, które Małopolska oraz stacje narciarskie – w pierwszym odcinku m.in. Centrum Narciarskie Master-Ski, ośrodek Słotwiny Arena a także Jaworzyna Krynicka - przygotowały w tym sezonie dla turystów.

- Co tydzień zapraszać będziemy w inny rejon naszego malowniczego regionu. W ten sposób turyści w ciągu ośmiu tygodni zobaczą niezwykłą mozaikę wypełnioną zimowymi atrakcjami Małopolski. Te kilka minut na ekranie mogą również stać się wyjątkową inspiracją do odwiedzin Małopolski – podczas jednodniowej, weekendowej, a może nieco dłuższej wyprawy – mówi Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

150 km nartostrad i kilkadziesiąt stacji

„Małopolska Aktywnie Zimą” kusi również światowej klasy atrakcjami. W pierwszym odcinku taką perłą w koronie jest cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, nie tylko znajdująca się na Szlaku Architektury Drewnianej, ale także wpisana na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To w jej niewielkiej zakrystii spotkanie wyznaczyli sobie Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, Matka Chrystusa, Mojżesz, Abraham, ale też święci i błogosławieni oraz lud Jerozolimy…

Premiera kolejnego odcinka magazynu narciarskiego „Małopolska Aktywnie Zimą” już 12 stycznia o godz. 18, tylko na Facebooku Małopolskiej Organizacji Turystycznej. I tak będzie, tydzień po tygodniu, do ostatniego piątku lutego. - Zapraszamy przed ekrany i do Małopolski – mówi Paweł Mierniczak, dyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej. - To idealne miejsce dla aktywnych.