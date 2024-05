Philips. Nowa gama profesjonalnych lamp warsztatowych

Lampy warsztatowe to od lat jeden z ważniejszych punktów w ofercie oświetlenia bezprzewodowego Philips. W obrębie tej grupy 3 lampy wyróżniają się w sposób szczególny. Chodzi o rodzinę „Under Bonnet”, do wygodnego podczepiania pod maską samochodu. Właśnie zaprezentowano najnowszy model - Under Bonnet 6100.

Lampy warsztatowe to od lat jeden z ważniejszych punktów w ofercie oświetlenia bezprzewodowego Philips. W obrębie tej grupy 3 lampy wyróżniają się w sposób szczególny. Chodzi o rodzinę „Under Bonnet”, do wygodnego podczepiania pod maską samochodu. Właśnie zaprezentowano najnowszy model - Under Bonnet 6100.

Lampy Philips z rodziny Under Bonnet idealnie wpisują się w zapotrzebowanie mechaników. Nawet w dobrze oświetlonych warsztatach otwarta maska rzuca cień na obszar roboczy. Lampy Under Bonnet są podczepiane pod pokrywe silnika i oświetlają bez przeszkód całe miejsce pracy.Fakt, że są to lampy bezprzewodowe (model 6100 może pracować także na zasilaniu sieciowym) ułatwia wykonywanie prac poza warsztatem, gdzie nie ma dostępu do źródła prądu. Nie sposób nie docenić faktu, że brak przewodu zasilającego zapewnia większą swobodę ruchu.

Xperion 3000 Under Bonnet

Najmniejsza i najbardziej uniwersalna Philips Xperion 3000 Under Bonnet łączy zalety typowej ręcznej latarki z mocną lampą, którą można podczepić pod otwartą maską samochodu i zapewnić sobie jasne światło do pracy. Słowo „poręczność” nabiera w tym wypadku zupełnie nowego znaczenia. Philips Najmniejsza i najbardziej uniwersalna Philips Xperion 3000 Under Bonnet łączy zalety typowej ręcznej latarki z mocną lampą, którą można podczepić pod otwartą maską samochodu i zapewnić sobie jasne światło do pracy. Słowo „poręczność” nabiera w tym wypadku zupełnie nowego znaczenia.

Mimo kompaktowych wymiarów Xperion 3000 Under Bonnet oferuje mocne, jasne światło. Do dyspozycji mamy 1200 lumenów o szerokim kącie wiązki wynoszącym 110°.Dzięki temu bez problemu oświetla całą komorę silnikową. Niezależnie od tego, w każdej chwili można ją wziąć do ręki, punktowo doświetlić wymagane miejsce a później ponownie zaczepić pod maską.Unikalną funkcjonalność zapewniają specjalnie opracowany uchwyt i rozkładane paski LED. Dzięki takiej konstrukcji lampa może pracować w pozycji stojącej, może zostać podwieszona albo zaczepiona magnetycznie. W każdym trybie da się wygodnie sterować wiązką światła.

Lampa Philips Xperion 3000 Under Bonnet kosztuje około 300 złotych.

Xperion 6000 Under Bonnet

Lampa Philips Xperion 6000 Under Bonnet ma unikatowa na rynku, teleskopową konstrukcję, która umożliwia wygodne podczepienie pod otwartą pokrywą silnika. Wystarczy ją rozciągnąć na szerokość maski i zaczepić na jej krawędziach. Taki patent idealnie sprawdza się zarówno na maskach stalowych jak też na coraz popularniejszych, wykonanych ze stopów lekkich, które nie współpracują z uchwytami magnetycznymi. Philips Lampa Philips Xperion 6000 Under Bonnet ma unikatowa na rynku, teleskopową konstrukcję, która umożliwia wygodne podczepienie pod otwartą pokrywą silnika. Wystarczy ją rozciągnąć na szerokość maski i zaczepić na jej krawędziach. Taki patent idealnie sprawdza się zarówno na maskach stalowych jak też na coraz popularniejszych, wykonanych ze stopów lekkich, które nie współpracują z uchwytami magnetycznymi.

Xperion 6000 Under Bonnet doskonale oświetla całą komorę silnikową. Szkieletem jej konstrukcji jest teleskopowy uchwyt rozsuwający się na dwie strony, na łączną szerokość do 2,08 metra. Dzięki temu lampę można podwiesić pod maskami większości modeli osobowych, dostawczych czy ciężarowych.W trybie boost, Philips Xperion 6000 Under Bonnet emituje bardzo mocną wiązkę światła o mocy 1200 lumenów. Jej temperatura barwowa (5800 K) została dobrana tak, aby zapobiegać zmęczeniu oczu. Możliwe jest płynne zmniejszenie natężenia światła aż do trybu eco (120 lm).Dodatkową funkcjonalnością jest czujnik obecności. Dzięki niemu Xperion 6000 Under Bonnet może pracować w trybie ciągłym lub włączać i wyłączać się automatycznie reagując na obecność osób w zasięgu działania (czujnik operuje w promieniu 2,5 metra).Philips Xperion 6000 Under Bonnet jest zasilana akumulatorem o pojemności 5200 mAh, który w trybie eco pozwala na pracę urządzenia nawet przez 20 godzin. W trybie boost pełne naładowanie wystarcza na ok. 3 godziny świecenia. Lampa jest wyposażona we wskaźnik stanu akumulatora. Czas ładowania (przez złącze USB C) wynosi mniej niż 3,5 godziny.

Lampa Philips Xperion 6000 Under Bonnet kosztuje około 440 złotych.

Philips Xperion 6100 Under Bonnet

Najnowsza na rynku lampa Xperion 6100 Under Bonnet to rozwinięcie modelu 6000. Jest mocniejsza, składana i hybrydowa – może być zasilana zarówno z wbudowanych akumulatorów albo przewodowo – z sieci. Ten model oferuje do 2400 lumenów światła, co czyni ją najmocniejszą lampą w rodzinie Under Bonnet. Pokrętło sterowania pozwala na przyciemnienie lub rozjaśnienie światła do idealnego poziomu dla danego zadania, otoczenia i w celu zachowania żywotności baterii.Tak jak model 6000, model 6100 ma dwa zintegrowane i rozsuwane teleskopowe zaczepy, po jednym na każdym końcu, które można obracać o 360°. Zaczepy mają szeroki prześwit i są pokryte miękką gumą, co ułatwia mocowanie do maski pojazdu bez rysowania lakieru.Dzięki całkowitej długości od 1,10 do 2,08 metra, Xperion 6100 Under Bonnet może być używana w różnych miejscach oferując pełną swobodę zastosowania. Można ją zamontować pod maską, dachem lub tylną klapą każdego samochodu, furgonetki lub ciężarówki. Philips Najnowsza na rynku lampa !Xperion 6100 Under Bonnet to rozwinięcie modelu 6000. Jest mocniejsza, składana i hybrydowa – może być zasilana zarówno z wbudowanych akumulatorów albo przewodowo – z sieci. Ten model oferuje do 2400 lumenów światła, co czyni ją najmocniejszą lampą w rodzinie Under Bonnet. Pokrętło sterowania pozwala na przyciemnienie lub rozjaśnienie światła do idealnego poziomu dla danego zadania, otoczenia i w celu zachowania żywotności baterii.Tak jak model 6000, model 6100 ma dwa zintegrowane i rozsuwane teleskopowe zaczepy, po jednym na każdym końcu, które można obracać o 360°. Zaczepy mają szeroki prześwit i są pokryte miękką gumą, co ułatwia mocowanie do maski pojazdu bez rysowania lakieru.Dzięki całkowitej długości od 1,10 do 2,08 metra, Xperion 6100 Under Bonnet może być używana w różnych miejscach oferując pełną swobodę zastosowania. Można ją zamontować pod maską, dachem lub tylną klapą każdego samochodu, furgonetki lub ciężarówki.

Po zakończeniu pracy, lampa Philips Xperion 6100 Under Bonnet LED składa się na pół do kompaktowego rozmiaru 58 cm, co ułatwia jej przechowywanie lub transport.Aby zapewnić ciągłe oświetlenie, lampa LED Philips Xperion 6100 Under Bonnet jest wyposażona w długi, wytrzymały 5-metrowy przewód (zasilanie sieciowe 100-240 V). Przewód, podobnie jak lampa, został zaprojektowany tak, aby wytrzymać trudne warunki warsztatowe i być odpornym na chemikalia, w tym węglowodory.W trybie bezprzewodowym akumulator o pojemności 5200 mAh zapewnia 3 godziny ciągłej pracy z jasnością 1400 lumenów i do 12 godzin w trybie Eco. Lampa posiada wskaźnik stanu naładowania. Cena lampy Philips Xperion 6100 Under Bonnet wynosi około 600 złotych.

Wideo Zlot Cadillaców Inowrocław 2024