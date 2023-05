SunExpress łączy Kraków z Antalyą. Od 3 maja Małopolska może pochwalić się bezpośrednimi rejsami na Riwierę Turecką

- Riwiera Turecka, jako miejsce wakacyjnych podróży, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Małopolan. Liczymy również na to, że na pokładach SunExpress przylecą do Krakowa również turyści z południowo zachodniej Turcji – mówi Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport. - SunExpress to kolejny, po Turkish Airlines, turecki przewoźnik, który dołączył do atrakcyjnej mapy połączeń #PROSTOzKRAKOWA.