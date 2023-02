Taki będzie nowy Volkswagen. Zobacz niecodzienną sesję zdjęciową

Zakamuflowany Volkswagen Touareg pokonuje ostatnie kilometry testowe w szwedzkiej Laponii. Choć spora część modyfikacji jest jeszcze ukryta pod kamuflażem z kodem QR, to zdjęcia zamaskowanego prototypu pozwalają zobaczyć niektóre szczegóły zmian. Z przodu można dostrzec nowo opracowane matrycowe reflektory IQ.LIGHT HD oraz zintegrowane między nimi elementy nowej listwy świetlnej LED. A to oczywiście tylko część zmian.

Matrycowe reflektory IQ.LIGHT HD

HD to skrót od High Definition, czyli bardzo wysoka rozdzielczość. Chodzi o mnóstwo małych, ale niezwykle jasnych punktów świetlnych – za oświetlenie drogi odpowiada łącznie niemal 40 000 mikro diod. Są one w stanie niemalże zmienić noc w dzień i zapewniają znacznie lepsze oświetlenie drogi – bez oślepiania kierowców nadjeżdżających z przeciwka pojazdów. 19 200 miniaturowych LED rozmieszczono w każdym z reflektorów, co łącznie daje 38 400 diod. System matrycowy emituje interaktywny „dywan” światła na pas, którym samochodów się porusza. To tak zwane „światło pasa ruchu”, które zwiększa komfort jazdy nocą i ułatwia przejazd np. przez zwężone z powodu prac drogowych odcinki autostrad, ponieważ dywan światła optymalnie oświetla pas ruchu przed samochodem.